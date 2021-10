20 ott 2021 11:41

I PRIMI A "RICONOSCERE" I TALEBANI? I RUSSI - IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MOSCA, LAVROV, ELOGIA GLI SFORZI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE AFGHANA PER "STABILIZZARE LA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA MILITARE E POLITICO" - LA RUSSIA SI DICE "SODDISFATTA" DEL LIVELLO DI INTERAZIONE CON IL NUOVO GOVERNO DELL'AFGHANISTAN MA HA ANCHE MESSO IN GUARDIA KABUL A NON USARE IL PAESE COME "BASE D'APPOGGIO" PER AZIONI CONTRO I PAESI VICINI (E I PAESI LONTANI, COME GLI USA?)