22 feb 2021 19:26

IL PRIMO DECRETO DELL’ERA DRAGHI: FINO AL 27 MARZO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI E NO ALLE VISITE AI PARENTI IN ZONA ROSSA - RESTANO LE DEROGHE PER GLI SPOSTAMENTI DAI PICCOLI COMUNI - FINO AL 5 MARZO È IN VIGORE IL DPCM CHE CONSENTE, IN AMBITO REGIONALE NELLE REGIONI GIALLE E COMUNALE IN QUELLE ARANCIONI, LO SPOSTAMENTO "VERSO UNA SOLA ABITAZIONE PRIVATA ABITATA", UNA SOLA VOLTA AL GIORNO E…