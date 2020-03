IL PRIMO DIBATTITO NELL'ERA CORONAVIRUS: BIDEN PROMETTE UNA VICEPRESIDENTE DONNA (KAMALA HARRIS?), SANDERS SI ACCODA. SULLA SANITÀ EMERGONO CHIARISSIME LE DUE VISIONI DEL MONDO. PER BIDEN BISOGNA TORNARE AL PIÙ PRESTO AL ''BUSINESS AS USUAL'' DOPO L'EMERGENZA, E CITA PURE L'ITALIA COME ESEMPIO DA (NON) SEGUIRE: ''HA UN SISTEMA SANITARIO UNIVERSALE E NON È BASTATO PER FRENARE LA PANDEMIA''. PER SANDERS INVECE SARÀ L'OCCASIONE DI RIVOLUZIONARE IL SISTEMA

CORONAVIRUS: BIDEN-SANDERS CONTRO TRUMP, NY E LA CHIUSE

(ANSA) - New York chiude per l'emergenza coronavirus. Da oggi niente scuole, bar, ristoranti, cinema, tetri, locali notturni. Si potra' solo ordinare del cibo da asporto o da casa. Misure simili per Los Angeles.

BIDEN SANDERS

E mentre il vicepresidente americano Mike Pence annuncia una stretta a livello federale per le prossime ore, sono gia' una decina gli stati Usa che hanno adottato misure drastiche per il contenimento dei contagi, che in tutto il Paese hanno superato ampiamente i 3.400 casi con 65 morti. Intanto, dopo il coprifuoco per le spiagge di Miami, si spengono anche le luci di Las Vegas, con tutti i principali casino' che da domani chiuderanno i battenti per almeno due settimane. La drammatica accelerazione del giro di vite in tutta l'America arriva mentre e' in corso il duello tv tra i due candidati democratici rimasti in gara per la presidenza, Joe Biden e Bernie Sanders. "La campagna Usa 2020 e' finita.

bernie sanders joe biden

Parte la campagna del cornavirus", titolava ieri il New York Times. E il confronto tra i due ne e' stata la piu' chiara conferma, con il tema dell'emergenza sanitaria, ma anche economica, che ha di fatto oscurato le agende elettorali dei due candidati. Entrambi uniti nel condannare la risposta data dall'amministrazione Trump, accusata prima di aver minimizzato, adesso di non fare ancora abbastanza.

"Siamo in guerra. Questa e' una emergenza piu' grande di noi", ha detto Biden, accusando il presidente Usa di aver sottovalutato la situazione e chiedendo come Sanders l'immediata mobilitazione del'esercito. "Trump sta minando e indebolendo la posizione di medici e scienziati che cercano di aiutare il popolo americano", ha affermato il senatore progressista. Poi i due litigano su qual'e' il sistema sanitario ideale per sconfiggere una pandemia del genere.

joe biden bernie sanders

E nel respingere la proposta di Sanders del Medicare for all, vale a dire l'assistenza sanitaria gratuita per tutti, Biden fa l'esempio del nostro Paese: "L'Italia ha un sistema sanitario universale e non ha funzionato per evitare la pandemia", ha affermato l'ex vicepresidente. Non la pensa cosi' Sanders: "L'assenza di un sistema sanitario universale e centralizzato rende piu' difficile rispondere a queste crisi", ha replicato il senatore, per il quale l'attuale crisi dimostra proprio come sia necessario passare a un sistema sanitario universale come in Italia e in altri Paesi europei.

Il dibattito e' a porte chiuse, segno dei tempi, e i due candidati sistemati nello studio della Cnn a distanza di sicurezza, anticontagio, si salutano senza stretta di mano ma toccandosi con i gomiti. L'ex vicepresidente ha quindi formalizzato che, se ricevera' la nomination, scegliera' una donna come candidata vicepresidente. In pole position la senatrice di origini asiatiche e afroamericane Kamala Harris. "Molto probabilmente lo faro' anch'io", ha detto Bernie Sanders, "la mia intenzione e' muovermi in questa direzione, ma la cosa piu' importante per me e' scegliere una personalita' progressista".

kamala harris bernie sanders joe biden