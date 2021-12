PROVE TECNICHE DI DISGELO - DOMANI JOE BIDEN E VLADIMIR PUTIN AVRANNO UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA SULLA CRISI UCRAINA - OGGI GLI USA HANNO MANDATO L’ENNESIMO MESSAGGIO A MOSCA: “PREOCCUPATI E PRONTI A NUOVE SANZIONI” - IL PRESIDENTE AMERICANO OFFRIRÀ A PUTIN UNA “VIA DIPLOMATICA”

incontro virtuale joe biden vladimir putin

Cnn, domani telefonata Biden-Putin

(ANSA) - Il presidente Joe Biden avrà una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin giovedì pomeriggio. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali la telefonata sarebbe stata chiesta da Putin e Biden avrebbe accettato.

Casa Bianca conferma la telefonata Biden-Putin

(ANSA) - La Casa Bianca conferma la telefonata fra Joe Biden e Vladimir Putin per il 30 dicembre "per discutere di un'ampia gamma di temi. L'amministarzione Biden continua a essere impegnata" negli sforzi diplomatici con gli alleati e i partner europei per "consultarsi e coordinarsi su un approccio comune in risposta" all'aumento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina.

Biden Putin

Ucraina: Usa preoccupati, pronti a nuove sanzioni a Mosca

(ANSA) - Gli Stati Uniti continuano a essere molto preoccupati per il rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina e sono pronti a sanzioni più forti che mai contro Mosca in caso di escalation. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione di Joe Biden in vista della telefonata, la seconda in un mese, fra il presidente americano e il presidente russo Vladimir Putin. La conversazione è in programma domani alle 21.30 italiane.

incontro virtuale joe biden vladimir putin

Ucraina: Usa, Biden offrirà a Putin via diplomatica

(ANSA) - Joe Biden offrirà al presidente russo Vladimir Putin una "via diplomatica" per le tensioni in Ucraina. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana in vista delle telefonata fra i due leader in programma domani. Gli Stati Uniti, aggiunge, sono pronti a offrire all'Ucraina ulteriore assistenza.

vladimir putin joe biden. CONFERENZA STAMPA DI VLADIMIR PUTIN DOPO L'INCONTRO CON BIDEN putin biden CONFERENZA STAMPA DI VLADIMIR PUTIN DOPO L'INCONTRO CON BIDEN