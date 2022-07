IN LIGURIA È TUTTO UN MAGNA MAGNA – IL CONSIGLIERE REGIONALE FERRUCCIO SANSA, CHE SFIDÒ GIOVANNI TOTI ALLE ELEZIONI (E PERSE), CONTINUA A MENARE SUL GOVERNATORE PER LE SUE SPESE ALLEGRE: “HANNO SPESO 20.937 EURO PER UNA CENA CON ELISABETTA CANALIS. E SE LA SONO PURE MANGIATA INSIEME CON 170 AMICI. QUINDI PROMUOVERE LA LIGURIA PER TOTI SIGNIFICA FARSI UNA MANGIATA? ABBIAMO PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE, E CI HANNO RISPOSTO…”