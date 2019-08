PUR DI RIMANERE INCOLLATO ALLA POLTRONA DI MAIO È DISPOSTO A TUTTO: ANCHE A CEDERE (QUASI) TUTTE LE POLTRONE CHE CONTANO AL PD – E INFATTI MARCUCCI HA FATTO SAPERE CHE ZINGARETTI HA TOLTO IL VETO SUL CONTE BIS – AI DEM INTANTO ANDREBBE IL COMMISSARIO EUROPEO, CHE POTREBBE ESSERE UNO TRA PADOAN, GENTILONI, ENRICO LETTA (SPONSORED BY PRODI) O ADDIRITTURA RENZI – INTANTO SU WIKIPEDIA FRANCIA...

L'antica arte italica dell'accaparramento delle poltrone non passa mai di moda dalle parti del Nazareno. Mentre si attende con trepidazione che Nicola Zingaretti sciolga la riserva su Giuseppe Conte e soprattutto che i Cinquestelle cedano qualcosa al segretario Dem per consentirgli almeno di salvare la faccia sulla via della "discontinuità", in casa Pd già si fanno i conti con la prossima nomina del Commissario Europeo sebbene, a quanto si apprende, l'Italia avrebbe chiesto all'Europa un rinvio di almeno qualche giorno prima di far arrivare il nome del Commissario prescelto alla Von der Leyen.

Tra i nomi in pista, rigorosamente targati Pd, ci sono quelli di Roberto Gualtieri, Paolo Gentiloni, Enrico Letta (pupillo di Romano Prodi) l'ex Ministro Pier Carlo Padoan e ultimo ma non ultimo il Senatore semplice di Rignano Matteo Renzi. Anche lui spiegano qualificate fonti del Nazareno non disdegnerebbe affatto di occuparsi per qualche tempo di Europa in attesa di riprendersi il Pd oppure di fare la tanto agognata scissione.

Nel frattempo continuano le trattative per la formazione del nuovo governo, nella speranza che entro stasera possa esserci la tanto agognata fumata bianca: nel pacchetto dell'accordo con i 5Stelle il Pd vorrebbe inserire anche la questione delle prossime elezioni regionali. Il Partito Democratico, molto sensibile al tema delle elezioni locali vorrebbe infatti dei "patti di desistenza" con i 5Stelle in modo da arginare lo strapotere del Centrodestra a trazione leghista. Anche di questo si sta parlando in queste concitatissime ore.

Ps, i 5Stelle ritengono che Zingaretti abbia ceduto su Conte tanto che Salvini avendolo saputo ha rilanciato su Di Maio Premier...

