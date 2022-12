PUTIN BATTE IN RITIRATA! – GLI UCRAINI SONO RIUSCITI A SFONDARE ANCHE SULLA RIVA SINISTRA DEL FIUME DNIPRO: ORA ZELENSKY È TENTATO DI PROCEDERE CON UN’OFFENSIVA SULLA CRIMEA, CHE PERÒ MANDEREBBE A PUTTANE OGNI TENTATIVO DI NEGOZIATO – INTANTO LO ZAR CONTINUA A FLIRTARE CON XI JINPING: “LE POSIZIONI DI RUSSIA E CINA COINCIDONO SU NUMEROSI PROBLEMI. COMBATTIAMO INSIEME CONTRO LE SFIDE EMERGENTI E LE PRESSIONI ESTERNE”

Mikhail Mishustin Li Keqiang

1 - MOSCA, 'CON PECHINO COMBATTIAMO CONTRO PRESSIONI ESTERNE'

(ANSA) - Le posizioni della Russia e della Cina "coincidono su numerosi problemi", i due Paesi favoriscono le iniziative per "realizzare un'architettura multipolare delle relazioni internazionali" e sono pronti a "combattere insieme contro le sfide emergenti e l'intensificarsi delle pressioni esterne". Lo ha detto il primo ministro russo Mikhail Mishustin in un colloquio in videoconferenza con il suo omologo cinese, Li Keqiang. Lo riferisce l'agenzia Tass.

xi jinping vladimir putin a samarcanda

2 - CINA, PRICE CAP? CON RUSSIA C'È COOPERAZIONE SU ENERGIA

(ANSA) - Cina e Russia "hanno sempre svolto una cooperazione energetica nello spirito del rispetto reciproco, del vantaggio reciproco e dei risultati vantaggiosi per tutti". Così la portavoce del ministero degli Esteri Mai Ning ha risposto alla domanda sulla possibile adesione di Pechino alla mossa decisa da Ue, G7 e Australia di un prezzo massimo di 60 dollari al barile per l'export di greggio russo via mare dal 5 dicembre. Mao, nel briefing quotidiano, ha detto che "il petrolio è fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico globale. Riteniamo che tutte le parti debbano compiere sforzi costruttivi a tal fine".

guerra in ucraina

3 - GLI UCRAINI OLTRE IL DNIPRO RICONQUISTATA LA RIVA SINISTRA «ADESSO VERSO LA CRIMEA»

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

Dall'altra parte del fiume: l'avanzata dell'esercito ucraino nell'area di Kherson segna un risultato significativo, anche dal punto di vista simbolico. L'altro giorno i militari dell'unità speciale Karlson hanno alzato la bandiera dell'Ucraina sulla torre di una gru nella sponda sinistra del fiume Dnipro. Quella orientale. Dopo l'invasione, rapidamente l'esercito di Putin aveva occupato tutta la regione che si affaccia sul mar Nero, di fronte alla Crimea.

attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 14

[…] In primavera c'era chi dava per scontato che l'inarrestabile offensiva russa avrebbe travolto prima Mykolaiv per prendere poi Odessa. Lo sviluppo del conflitto, però, è stato molto differente da quello auspicato da Putin […]: i russi sono stati costretti a ritirarsi, ad abbandonare la città di Kherson, e ora stanno arretrando verso Est.

La bandiera ucraina innalzata sulla sponda orientale del fiume Dnipro è simbolicamente devastante. Zelensky ha sempre detto: «Abbiamo la possibilità di riprendere la Crimea». E sembra esserci un filo che unisce l'episodio della bandiera issata a Est del fiume Dnipro e il sondaggio diffuso ieri dal Ministero della Difesa britannico. […] Il 55 per cento del campione dei cittadini russi intervistati ha dichiarato di essere favorevole ai colloqui di pace con l'Ucraina. Solo il 25 per cento dice di sostenere il proseguimento della guerra. […]

vladimir putin joe biden ginevra

Per la Russia le possibilità di concludere il conflitto in tempi rapidi sono quasi inesistenti. Avril Haines, direttrice dell'intelligence Usa, nei prossimi mesi vedremo combattimenti «a ritmo ridotto». «I contendenti cercheranno in questa fase di lavorare per riparare, rifornire e ricostruire.

Gli eserciti ucraino e russo si prepareranno a un controffensiva dopo l'inverno. «Ma abbiamo - sostiene Avril Haines - una buona dose di scetticismo sul fatto che i russi, in effetti, saranno in grado di farlo». Anche per gli ucraini, però, non sarà facile resistere. Soprattutto per la popolazione, alla luce dei blackout che proseguono, anche a Kiev, con le temperature ormai costantemente sotto zero. Ieri la Marina ucraina ha denunciato: le forze russe stanno usando armi chimiche, granate che emettono gas.

li keqiang summit ue cina PUTIN ZELENSKY attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 11 attacco russo a kiev 17 ottobre 2022 10 l ucraina al buio foto satellitare 24 novembre 2022 droni ucraini attaccano navi russe in crimea 7 droni ucraini attaccano navi russe in crimea 6 vladimir putin xi jinping a samarcanda