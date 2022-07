NANCY, STATT ALLA CASA – IL VIAGGIO A TAIWAN DELLA SPEAKER DELLA CAMERA USA, NANCY PELOSI, PREVISTO PER IL MESE PROSSIMO, HA FATTO INCAZZARE TUTTI! LA CINA HA MINACCIATO “MISURE FORTI” COME RITORSIONE, NON ESCLUDENDO ADDIRITTURA UNA RISPOSTA MILITARE. LA VERA NOVITÀ È CHE LA GITARELLA HA IRRITATO ANCHE LA CASA BIANCA, CON JOE BIDEN CHE, IN UN INUSUALE MOMENTO DI LUCIDITÀ, HA PRESO PUBBLICAMENTE POSIZIONE: “I MILITARI PENSANO CHE NON SIA UNA BUONA IDEA…”