20 mar 2023 17:11

PUTIN, LA SENTI QUESTA VOCE? – DURANTE LA PASSERELLA DI “MAD-VLAD” A MARIUPOL UNA DONNA HA URLATO “È TUTTO FALSO, È TUTTO UNO SPETTACOLO” MENTRE IL PRESIDENTE RUSSO SI FACEVA RIPRENDERE DALLE TELECAMERE – LO SPEZZONE DEL VIDEO È STATO DIFFUSO PER ERRORE DAL CREMLINO PER POI ESSERE TAGLIATO DAI DILIGENTI FUNZIONARI RUSSI – CHE FINE AVRÀ FATTO LA DISSIDENTE? È IN PRIGIONE O È STATA GIÀ UCCISA? - VIDEO!