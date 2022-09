PUTIN SUSSURRA E BERLUSCONI RIPETE? - LA CAZZATA DETTA DAL CAV A “PORTA A PORTA” SU PUTIN E LA GUERRA IN UCRAINA POTREBBE ESSERE FRUTTO DI UN SUGGERIMENTO ESTERNO – “REPUBBLICA”: “LA LETTURA EDULCORATA E MINIMALISTA PORTA A POSSIBILI PRESSIONI DA PARTE DI IMPRENDITORI DEL NORD, IN STRETTI RAPPORTI CON LA RUSSIA, CHE STANNO SUBENDO UN DANNO ECONOMICO A CAUSA DELLE SANZIONI. MA IL SOSPETTO È CHE SIANO STATI EMISSARI DELLO STESSO PUTIN, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, A FAR GIUNGERE QUEL MESSAGGIO AL PRESIDENTE DI FORZA ITALIA FIN DENTRO VILLA GRANDE, SULL'APPIA ANTICA”

Emanuele Lauria per “la Repubblica”

La sortita di Silvio Berlusconi ha spiazzato i vertici di Forza Italia. Nel ristretto staff del Cavaliere nessuno era a conoscenza di quanto avrebbe detto davanti alle telecamere di Porta a Porta, nessuno immaginava quel clamoroso riferimento alle «persone perbene» con cui Putin avrebbe dovuto sostituire dopo un'operazione lampo il governo di Zelensky. Neanche Antonio Tajani, che di Fi è coordinatore, era al corrente della reboante tesi che il suo leader avrebbe esposto.

E giovedì sera, raccontano, con qualche imbarazzo ha ascoltato la registrazione dell'intervista a Bruno Vespa. Anche perché allo stesso Tajani hanno subito chiesto conto e ragione gli alleati di Fratelli d'Italia, sorpresi e irritati per le dichiarazioni dell'ex premier: «Assolutamente inaccettabili », dice un dirigente del partito di Giorgia Meloni.

La versione di chi frequenta Arcore è che quella frase sia semplicemente «uscita male» a un Berlusconi provato dalla campagna elettorale. In realtà, sin da subito, il dubbio circolante negli ambienti di Fdi - e anche nella testa di alcuni esponenti di Forza Italia - è che Berlusconi abbia ricevuto qualche suggerimento esterno. Ipotesi corroborata dalle parole con cui Berlusconi ha cercato di mettere una toppa sulle polemiche esplose immediatamente: «Ho riferito il pensiero di altri», si è difeso. Ma di chi?

La lettura edulcorata e minimalista di quanto sta avvenendo porta a possibili pressioni da parte di imprenditori del Nord, in stretti rapporti con la Russia, che stanno subendo un danno economico a causa delle sanzioni. «Non sa quanti ne abbiamo incontrati durante la campagna elettorale», si limita a dire Tajani, ex presidente del Parlamento europeo che la bandiera dell'atlantismo (e dell'Ucraina) ha sempre sventolato.

Ma il sospetto è che siano stati emissari dello stesso Putin, direttamente o indirettamente, a far giungere quel messaggio al presidente di Forza Italia fin dentro Villa Grande, sull'Appia antica. Chi ha ascoltato con attenzione l'intervento di Berlusconi si è appuntato la parte finale: quella in cui dice di «non aver capito perché le truppe russe si siano sparse in giro per l'Ucraina mentre dovevano fermarsi intorno a Kiev».

È la stessa considerazione critica che Vladimir Putin avrebbe manifestato nelle ultime settimane ai generali russi. È l'ora degli interrogativi su possibili, nuove, ingerenze di Mosca sulla campagna elettorale italiana, stavolta attraverso un politico di primissimo piano e con un'audience altissima, considerato anche che l'imminenza della convention del centrodestra a piazza del Popolo ha ritardato rettifiche e precisazioni. Dall'entourage berlusconiano arrivano solo smentite ma l'ultimo episodio non può che rinverdire il mito del putinismo di Berlusconi, riportare alla memoria le missioni a Mosca con il fido Valentino Valentini, responsabile Esteri di Forza Italia per lungo tempo in ottimi rapporti con l'ambasciata russa (anche perché padroneggia perfettamente la lingua).

La posizione di Berlusconi, dal giorno dell'invasione dell'Ucraina, è stata altalenante: il Cavaliere ha sempre ribadito pubblicamente la collocazione atlantista ed europeista del suo partito (l'ha fatto anche ieri) ma parlando a braccio, in più occasioni, si è lasciato sfuggire dichiarazioni critiche nei confronti della strategia italiana e degli alleati della Nato. L'apice a Napoli, il 20 maggio, dopo un pranzo a Marechiaro, quando disse che l'Europa avrebbe dovuto fare «una proposta comune di pace cercando di far accogliere agli ucraini le domande di Putin».

Anche ieri sera, a Milano, nel dare un giudizio negativo sulle leadership mondiali, il fondatore di Fi ha attaccato - senza citarlo - il presidente Usa Joe Biden: «Alcuni dicevano che bisognava trovare una mediazione con Putin per poi affermare che è un macellaio da mettere in galera». Il sentimento che Berlusconi prova nei confronti di Putin - spiega chi lo conosce bene - è quello dell'amico deluso. Da quel che si sa, l'ex primo ministro ha tentato diverse volte a contattarlo direttamente. L'ultimo intervento tv del Cavaliere - con l'idea che Putin sia "caduto" in una sorta di inganno perpetrato dai filorussi del Donbass - lascia sospettare che il filo non sia del tutto spezzato. Quanto basta, a due giorni dal voto, per avvelenare ancor di più il clima.

