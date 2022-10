TEHERAN ROSSO SANGUE - DOPO LA MORTE DELLA 22ENNE MAHSA AMINI LE PROTESTE IN IRAN NON SI FERMANO E SI METTE MALE PER LA GUIDA SUPREMA ALI KHAMENEI CHE CHIUDE LE SCUOLE - PER L'ONG "IRAN HUMAN RIGHTS", DURANTE LE PROTESTE SONO STATE UCCISE 185 PERSONE - SABATO È STATO INTERROTTO IL TG E DEGLI HACKER HANNO TRASMESSO UN MESSAGGIO RIVOLTO ALLA GUIDA SUPREMA KHAMENEI: "HAI IL SANGUE DEI GIOVANI SULLE TUE MANI"