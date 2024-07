I PUTINIANI D’EUROPA - NASCE IL GRUPPO DEI “PATRIOTI” AL PARLAMENTO EUROPEO: E’ IL TERZO PER GRANDEZZA DOPO PPE E SOCIALISTI, SCALZANDO ANCHE ECR DELLA MELONI (84 A 78 SEGGI) - SALVINI AVVISA LA DUCETTA: “VON DER LEYEN È INSOSTENIBILE. SE ALLA FINE GIORGIA LA VOTA POTREBBE ESSERE LA SUA FINE” - I “PATRIOTI” SARANNO GUIDATI DA BARDELLA, GLI ORBANIANI AVRANNO LA VICEPRESIDENZA VICARIA, A VANNACCI VA UNA DELLE CINQUE VICEPRESIDENZE DI SECONDA FASCIA - I LEPENISTI SONO CONVINTI CHE ANCHE I POLACCHI DEL PIS, ORA IN ECR, PASSERANNO NEL GRUPPONE DI DESTRA - IL PREMIER CECO PETR FIALA, PARTNER DI MELONI IN ECR: “I PATRIOTI SERVONO GLI INTERESSI DELLA RUSSIA. SONO UNA MINACCIA”

1 - LEPENISTI, 'SE IL PIS ADERIRÀ AI PATRIOTI? IMPRESSIONE È QUELLA'

(ANSA) - BRUXELLES, 08 LUG - "L'impressione è quella". Lo ha detto l'eurodeputato lepenista, Jean-Paul Garraud, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se i polacchi del Pis possano aderire al nuovo gruppo dei Patrioti per l'Europa.

Tornando al gruppo sovranista lanciato oggi al Parlamento europeo Garraud ha spiegato che Marine Le Pen e Jordan Bardella "ci lavoravano da tempo, i contatti con le altre delegazioni sono stati sempre frequenti". L'adesione per ultimi della delegazione francese, ha aggiunto, è stata dovuta alle contestuali elezioni in Francia. E ora, ha aggiunto Garraud, "il gruppo potrebbe ulteriormente registrare nuovi ingressi".

2 - PATRIOTI IN MARCIA SENZA MELONI SALVINI: “SE VOTA URSULA È LA SUA FINE”

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

Il gruppo dei “Patrioti” in odore di putinismo sbarca a Bruxelles, scippa il terzo posto ai Conservatori di Meloni nella classifica dei partiti Ue più numerosi. E Matteo Salvini gongola […]: «Per noi von der Leyen è insostenibile. Capisco che Giorgia ragioni da capo di governo, ma se alla fine la vota, vedrete, potrebbe essere la sua fine».

Nella nota ufficiale, non cita mai la socia di governo, ma mette a verbale: «Dobbiamo contrastare ogni inciucio coi socialisti, filoislamici e filocinesi». Quanto all’operazione dei Patrioti, coi fedelissimi il vicepremier ammette che l’operazione sorpasso su Ecr era in cantiere da tempo. E che lo sapeva bene.

«Ci stavamo lavorando da un po’». Anche se formalmente la Lega, col Rassemblement National di Le Pen, si è aggregata solo ieri. […] È uno smacco per Meloni, anche se FdI fa buon viso a cattivo gioco: «Non cambia nulla». Ma da ieri Ecr non è più il terzo gruppo all’Eurocamera. […] I Conservatori sono 78, i Patrioti 84. In 30 sono lepenisti, 11 sono gli orbaniani di Fidesz, 8 arrivano dalla Lega.

Poi 7 da Ano (Repubblica Ceca), 6 dal Pvv olandese, 6 austriaci del Fpo, 3 belgi di Vlaams Belang, 2 portoghesi di Chega. E al tavolo si siedono pure 2 cechi del “movimento degli automobilisti”, un greco della Voce della Ragione, un eletto di Lettonia first e uno del Partito popolare danese. Soprattutto ci sono 6 spagnoli di Vox, che erano gemellati con Meloni in Ecr.

[…] il leader dei neofranchisti, Santiago Abascal, da Madrid invita la premier italiana a unirsi alle truppe tendenza Orban: «Nel futuro forse potremmo essere nello stesso gruppo». […] il sottotesto è chiaro: se la premier si sognava federatrice delle destre continentali, adesso al più è invitata come gregaria.

Salvini è sicuro di avere azzeccato la mossa. Anche se rispetto a 5 anni fa, quando portava in dote 28 deputati, ora gioca un po’ da gregario pure lui. Presidente dell’eurogruppo è Jordan Bardella […] La vice vicaria è l’orbaniana Gàl. Il Carroccio rimedia solo una delle 5 vicepresidenze di seconda fascia, con Roberto Vannacci, che ci teneva.

I Patrioti poi assomigliano a un fritto misto di sovranismi. Con idee diverse sulla guerra. Orbàn è contrario agli aiuti a Kiev. Mentre in conferenza stampa gli olandesi del Pvv hanno sottolineato il loro sostegno […] L’unica certezza è che le porte rimarranno chiuse per i neonazisti tedeschi di Afd.

Il filoputinismo della pattuglia sovranista irrita comunque gli altri spezzoni della destra europea. Il premier ceco Petr Fiala, collega di Meloni in Ecr, lo dice dritto: «I Patrioti servono gli interessi della Russia. Sono una minaccia». […] Patrioti ed Ecr già duellano per le vicepresidenze dell’Europarlamento. Gli orbaniani, che quasi sicuramente saranno esclusi, ne reclamano almeno una, proprio perché sono diventati terza forza. I meloniani ne vorrebbero due […]

3 - I PATRIOTI SUPERANO ECR BARDELLA PRESIDENTE E VANNACCI VICE LE «CREPE» SULL’UCRAINA

Estratto dell’articolo di Fr. Bas. per il “Corriere della Sera”

[…] ieri a presentare il nuovo gruppo dei Patrioti per l’Europa al Parlamento europeo, a Bruxelles, tra i sette oratori non c’era nessun rappresentante della Lega, ma c’era una sedia vuota, quella destinata a Roberto Vannacci, indicato dal Carroccio come vicepresidente. […] Eppure ieri era «una giornata importantissima per l’Italia e per la Lega — ha detto il leader Salvini da Roma — perché nasce, a Bruxelles, il terzo gruppo all’Europarlamento per contrastare ogni inciucio coi socialisti, coi filoislamici, filocinesi, gli estremisti del Green deal e delle auto elettriche ad ogni costo, per difendere il lavoro, la famiglia, il futuro dei nostri giovani e la sicurezza dei cittadini italiani ed europei».

Per ora l’identità forte del gruppo viene dal suo ideatore Viktor Orbán e infatti la prima vicepresidente è l’ungherese Kinga Gál di Fidesz, mentre la guida è andata all’azionista di maggioranza Jordan Bardella del Rassemblement national, che ha portato in dote 30 deputati. Ieri assente, perché impegnato a Parigi, e rappresentato dal capodelegazione Jean-Paul Garraud. La Lega ha ottenuto uno dei 6 vicepresidenti.

Gli altri sono la ceca Klára Dostálová di Ano, l’olandese Sebastiaan Stöteler del Pvv, il portoghese António Tânger Corrêa di Chega, lo spagnolo Hermann Tertsch di Vox, l’austriaco Harald Vilimsky di Fpö. Anders Vistisen del Partito popolare danese è stato eletto coordinatore d’Aula e tesoriere il fiammingo Gerolf Annemans del Vlaams Belang.

Tutti sostenitori dell’Europa delle nazioni e della pace in Ucraina, le prime divisioni si sono viste già in conferenza stampa quando l’olandese Stöteler si è affrettato a prendere le distanze dalle posizioni filorusse del gruppo, spiegando che «la delegazione olandese sosterrà Kiev finché c’è la guerra». […] Il commento più diretto sul nuovo gruppo è arrivato dal premier ceco Fiala, il cui partito è membro dell’Ecr: «Diciamo le cose con il loro nome: i Patrioti per l’Europa servono gli interessi della Russia. O consciamente o inconsciamente. E così minacciano la sicurezza e la libertà dell’Europa».

I rapporti tra Ecr e i Patrioti non sono però chiusi […] La vera incognita ora è se gli altri gruppi decideranno di attivare il «cordone sanitario» nei confronti dei Patrioti, ovvero l’esclusione da tutti i posti di vertice. […] Su questo potrebbe aprirsi un dialogo con l’Ecr, una parte del quale è a sua volta vittima del «cordone». Molto dipenderà dal Ppe, i cui voti sono indispensabili per superare un’eventuale votazione. […] Il leader di FI Tajani ha sottolineato che «per noi essere patrioti significa essere europeisti», e ha ribadito che il gruppo dei Patrioti «sarà influente dentro il Parlamento Ue».

