16 feb 2023 15:34

QUAL E' IL LINK TRA GIANNI CUPERLO E I VIDEO SEXY? VITTORIA DE FELICE! LA BOMBASTICA PASIONARIA DEM CHE SPOPOLA SU TIKTOK GRAZIE A VIDEO IN CUI CIANCIA DI ECONOMIA E AMBIENTE, SI È DICHIARATA UNA SEGUACE DI GIANNI CUPERLO CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “E’ STATO L’ULTIMO A CANDIDARSI, E ONESTAMENTE RIVEDO IN LUI GLI IDEALI PER CUI MI BATTO OGNI GIORNO” (E SUI "CEPPI" DEL RIFORMISMO, DI CUI PARLA CUPERLO, QUAL E’ LA SUA POSIZIONE?)