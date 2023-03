21 mar 2023 19:02

QUAL È IL COLMO PER LA DELEGAZIONE CINESE IN VISITA IN RUSSIA? FARSI CONSEGNARE IN ALBERGO DEL CIBO AMERICANO! – DAVANTI ALL’HOTEL DI MOSCA, DOVE ALLOGGIA IL NUTRITO GRUPPO DI FUNZIONARI CINESI CHE SEGUE IL PRESIDENTE XI JINPING IN RUSSIA, SONO STATI VISTI CONSEGNARE 18 SACCHETTI DI POLLO FRITTO DELLA CATENA “KFC” (CHE CON LE SANZIONI IMPOSTE ALLA RUSSIA HA CAMBIATO NOME MANTENENDO PERÒ LO STESSO LOGO) - LA DELEGAZIONE CINESE NON SEMBRA AVER GRADITO IL CIBO OFFERTO DA PUTIN E SI È CONSOLATA CON IL POLLO FRITTO YANKEE - VIDEO!