15 set 2024 12:10

QUALCOSA NON TORNA - COME MAI ARIANNA MELONI CHE NON AMA I GIORNALISTI, SENTE UN ACCERCHIAMENTO DA PARTE DEI MEDIA AL GOVERNO E PERSINO DAVANTI AL CASO SANGIULIANO, SCAMBIA LE NOTIZIE PER "GOSSIP", NON HA ESITATO UN ATTIMO A SPIFFERARE AL "FOGLIO" LA RIVELAZIONE INTIMA SULLA FINE DELLA SUA RELAZIONE CON LOLLOBRIGIDA? (UNO SPIFFERO DI CUI "LOLLO" NON ERA STATO INFORMATO) - COME MAI, POCHI GIORNI PRIMA DELLA "RIVELAZIONE" SULL'ADDIO AL COMPAGNO, ARIANNA HA LASCIATO ALL'IMPROVVISO IL BUEN RETIRO DELLA MASSERIA IN PUGLIA ED E' VOLATA IN SARDEGNA DALLA MADRE?