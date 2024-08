21 ago 2024 13:51

QUALCUNO DICA A MELONI, SALVINI E TAJANI CHE I SOLDI PER LA LORO LISTA DEI DESIDERI NON CI SONO – I PARTITI DELLA MAGGIORANZA BATTONO ALLA PORTA DI GIORGETTI CON LE LORO RICHIESTE PER LA MANOVRA: LE PENSIONI MINIME PER FORZA ITALIA, LA FLAT TAX PER LA LEGA, GLI SGRAVI AI DIPENDENTI PER FDI – COSI’ IL CONTO DELLA LEGGE DI BILANCIO SALIREBBE A 30 MILIARDI. E SERVONO 17 MILIARDI SOLO PER CONFERMARE LE MISURE DEL 2024. PECCATO CHE MANCHINO LE COPERTURE. TANTO PIÙ CON I LACCI STRETTISSIMI DEL NUOVO PATTO DI STABILITÀ E CON IL PIANO DI RISANAMENTO IMPOSTO DA BRUXELLES PER LA PROCEDURA D’INFRAZIONE…