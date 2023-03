QUALCUNO HA NOTIZIE DEI “COINQUILINI D’ITALIA”? – DAL 31 GENNAIO SCORSO GIOVANNI DONZELLI E ANDREA DELMASTRO SONO COMPLETAMENTE SCOMPARSI DAI RADAR: NESSUNA DICHIARAZIONE, SOLO SEDUTE DEL COPASIR, E APPARIZIONI IN PROCURA – QUANDO SCOPPIÒ LO SCANDALO LEGATO ALLA DIFFUSIONE DELLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI DI ALFREDO COSPITO, MOLTI RETROSCENISTI PARLAVANO DI UNA GIORGIA MELONI FURIOSA CON I DUE. E 36 GIORNI DOPO, L’IRA DELLA DUCETTA SEMBRA AVER AVUTO IL SUO EFFETTO…

Estratto dell’articolo di Fosca Bincher per www.open.online

DONZELLI PINOCCHIO E DELMASTRO GEPPETTO - MEME BY EMILIANO CARLI

Dal 31 gennaio scorso sono letteralmente scomparsi dalla scena pubblica Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro Delle Vedove, entrambi deputati di Fratelli di Italia travolti dalle polemiche sul caso Cospito per avere reso pubbliche intercettazioni ambientali nel reparto di massima sicurezza del carcere di Bancali a Sassari usandole per attaccare gli avversari politici del Partito democratico.

Delmastro Delle Vedove, che è sottosegretario alla Giustizia, è stato difeso in Parlamento dal suo ministro e compagno di partito Carlo Nordio, ma da allora è lo stesso scomparso ai radar della politica. Nelle prime ore dopo il “fattaccio” molti retroscenisti della politica avevano raccontato di una Giorgia Meloni furiosa con i due, e da palazzo Chigi non è arrivata nessuna smentita né per altro conferma pubblica.

DELMASTRO E DONZELLI COME LE GEMELLE DI SHINING - MEME BY EMILIANO CARLI

Ma 36 giorni dopo chi conosce a fondo il rispetto che in Fratelli d’Italia si nutre per le decisioni “del capo” (anche se in questo caso è “una capa”), è certo della bontà di quelle indiscrezioni. Di sicuro l’ultima apparizione del sottosegretario in Senato è stata in commissione giustizia nella seduta del 31 gennaio scorso durante l’audizione del procuratore nazionale antimafia e del procuratore di Perugia. L’ultimo intervento pubblico di Donzelli è invece stato proprio quello della sua autodifesa dallo scandalo nell’aula di Montecitorio il 31 gennaio scorso.

[…] Donzelli ha partecipato in seduta segreta ai lavori del Copasir il 16 febbraio, il 21 febbraio e il 2 marzo. Sempre in seduta segreta il deputato meloniano è stato ascoltato il 22 febbraio dal giurì istituito alla Camera per decidere proprio sulle offese recate ai dirigenti del Pd. Donzelli anche qui senza clamore e pubblicità degli atti è stato pure ascoltato in procura a Roma come persona informata dei fatti dai pm che indagano sulla possibile rivelazione di atti coperti dal segreto di ufficio.

DELMASTRO E DONZELLI - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Davanti alla stessa procura aveva deposto per oltre due ore il 17 febbraio scorso il sottosegretario Delmastro Delle Vedove […]. I due – muti – per altro continuano ad abitare insieme in un appartamento nel centrale quartiere romano di Monti. E chissà che noia le lunghe serate avvolte in questo glaciale silenzio fra quelle mura…

