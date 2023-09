QUALCUNO HA NOTIZIE DI MARTA FASCINA? NEMMENO LE LEGNATE DI PAOLO BERLUSCONI HANNO SMOSSO LA “VEDOVA” INCONSOLABILE, CHE RIMANE CHIUSA NEL FORTINO DI ARCORE. FORSE HA PAURA CHE NEL MOMENTO IN CUI METTE PIEDE FUORI, I BERLUSCONES CAMBINO LA SERRATURA? LE PAROLE DEL FRATELLO DEL CAV SONO UN CHIARO AVVISO DI SFRATTO DELLA BISCIONE FAMILY: A FINE ANNO, LA DEPUTATA DI PORTICI DOVRÀ SLOGGIARE…

marta fascina

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per www.repubblica.it

Ci sono due partiti, dentro Forza Italia, sull’assenza dal Parlamento di Marta Fascina. Gli amici la difendono: “[…] ha addosso ancora troppa sofferenza”; quelli che devono smaltire nelle Commissioni il lavoro che spetterebbe all’ex compagna di Silvio Berlusconi, invece sbuffano indispettiti.

PIER SILVIO E MARINA BERLUSCONI MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio, si è pubblicamente schierato: è ora di tornare a lavorare. “Ma si può avere voglia di rientrare alle antiche occupazioni se si sono appena incassati 100 milioni di euro, la sua quota dell’eredità?”, malignano tra le file azzurre in Parlamento.

Dopo i funerali di metà giugno avrebbe abbandonato Villa San Martino ad Arcore, dove dimora, per una sola uscita pubblica: il trofeo Berlusconi, allo stadio di Monza, ad agosto. E in quelle ore, a presidio della casa, avrebbe lasciato i suoi genitori, raccontano sempre i colleghi meno benevoli.

marta fascina - silvo berlusconi - piersilvio berlusconi - silvia toffanin a portofino

“È molto provata” spiega l’onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale della Lombardia, uno della sua cerchia. “Ma questo non deve sorprendere visto il legame fortissimo che aveva con Berlusconi. Non spetta certo a noi giudicare come si elabora un lutto”.

[…] Interviene anche l'ex azzurra Maria Rosaria Rossi, una delle fedelissime di Arcore, la “badante” come veniva soprannominata dai suoi avversari quando gestiva l'agenda del Cav e anche i conti del partito ai tempi d'oro: “Se per il grande dolore non se la sente di tornare in Parlamento, faccia un passo indietro" e con un "gesto di generosità istituzionale", ceda il suo posto a qualcun altro.

marta fascina luigi berlusconi adriano galliani paolo berlusconi

È una questione che non si sa come prendere, […] se non fosse che l’onorevole Marta Fascina viene pagata lautamente con soldi pubblici.

È penultima nella classifica delle presenze, ma era parecchio assenteista pure in passato, l’ultima votazione a cui ha partecipato risale ormai al 10 dicembre del 2022, ben nove mesi fa.

Quelli che si inalberano per le mancanze le contestano anche l’aver preteso l’elezione a segretario della Commissione Difesa, un incarico che imporrebbe presenza assidua.

BARBARA PIER SILVIO MARINA BERLUSCONI - MARTA FASCINA AL FUNERALE DI SILVIO BERLUSCONI

Invece non va così. Ora diserterà il B-Day di Paestum, che inizia domani, dopo essersi tenuta lontana pure dalla festa dei giovani a Gaeta, né si è vista alle due commemorazioni al Senato e alla Camera.

In realtà nessuno della famiglia andrà al B-Day, preferendo partecipare ad una commemorazione al Pirellone, a Milano. […]

