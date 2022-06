16 giu 2022 13:28

QUANDO MEDVEDEV ALZA IL GOMITO (PRATICAMENTE SEMPRE), CE NE ACCORGIAMO - L'EX PRESIDENTE RUSSO ATTACCA LA VISITA DI DRAGHI, MACRON E SCHOLZ A KIEV: “ECCOLI I FAN EUROPEI DI RANE, SALSICCE DI FEGATO E SPAGHETTI - PROMETTERANNO A ZELENSKY L'ADESIONE ALL'UE E VECCHI OBICI, SI LECCHERANNO I BAFFI CON UNA VODKA UCRAINA E TORNERANNO A CASA IN TRENO, COME 100 ANNI FA. TUTTO VA BENE. MA NON AVVICINERÀ L'UCRAINA ALLA PACE”