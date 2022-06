3 giu 2022 12:27

QUANDO SEI ALL’ANGOLO, BUTTA LA PALLA NEL CAMPO ’AVVERSARIO – SALVINI CERCA DI USCIRE DAL CUL DE SAC IN CUI SI È INFILATO CON LA STORIA DELLA MISSIONE A MOSCA E TIRA QUALCHE BOMBETTA SUL PD: “IO LE PRIORITÀ LE DICO: PACE, TAGLIO DELLE TASSE, PACE FISCALE, AUTONOMIA. LE PRIORITÀ DEL PARTITO DEMOCRATICO SONO IL DDL ZAN, LO IUS SOLI E IL CAMBIO DELLA LEGGE ELETTORALE. CHI SE NE STRAFREGA" (IN REALTÀ GLI FREGA, VUOLE SOLO ASPETTARE LE AMMINISTRATIVE PER VEDERE CHI COMANDA NELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA…)