30 nov 2022 10:53

QUANDO SEMBRAVA FATTA PER GUERINI, ARRIVA UN NUOVO STOP PER IL VERTICE DEL COPASIR! IMPASSE PD-5S: È STATA RINVIATA LA PRIMA SEDUTA DEL COMITATO PARLAMENTEARE PER I SERVIZI, CONVOCATA PER OGGI POMERIGGIO. I GRILLINI HANNO CHIESTO PIÙ TEMPO, PER GIOCARE IN CONTEMPORANEA LA PARTITA PER LA PRESIDENZA DELLA VIGILANZA RAI DOVE CONTE VORREBBE PIAZZARE, CON I VOTI DEL PD, RICCARDO RICCIARDI. MA I CINQUE STELLE TEMONO IL BLITZ DI RENZI E CALENDA CHE VORREBBERO QUELLA POLTRONA PER LA BOSCHI