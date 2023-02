8 feb 2023 10:33

QUANDO SI TRATTA DI COLPI BASSI, DONALD TRUMP È IL MIGLIORE SU PIAZZA – IL PUZZONE, PER ANDARE IN CULO A RON DESANTIS, SUO POTENZIALE RIVALE TRA I REPUBBLICANI PER LA CORSA ALLA CASA BIANCA, CONDIVIDE UNA FOTO DEL GOVERNATORE DELLA FLORIDA DI QUANDO AVEVA 23 ANNI ED ERA AVVINGHIATO A DELLE STUDENTESSE MINORENNI CON DELLE BOTTIGLIE DI ALCOL - TRUMP INSINUA IL DUBBIO CHE DESANTIS LE ABBIA “ADESCATE” CON DELL’ALCOL E LO DERIDE...