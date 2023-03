PERCHE’ NON E’ STATO ATTIVATO SUBITO IL SOCCORSO IN MARE? DAGOREPORT

Estratto dell'articolo di Alessandra Ziniti per la Repubblica

Fa finta di niente, continua a girare come una trottola per l’Europa, grandi manifestazioni di sicurezza sul quadrato che il governo è pronto a fare attorno a lui. Ma Matteo Piantedosi è un ministro sulla graticola.

(..) Il silenzio di Giorgia Meloni lo inquieta, così come le sortite di colleghi come Lollobrigida, Balboni, voci inattese nella richiesta di chiarimenti sulla tragedia di Cutro. E così, mentre i boatos che lo danno in uscita dal governo, sostituito magari dallo stesso Lollobrigida, si moltiplicano, da Malta (dov’è volato per una riunione Med 5), Matteo Piantedosi sente la necessità di mandare un messaggio a tutti: opinione pubblica e soprattutto tiratori di fuoco amico. «Le voci di dimissioni messe in giro in queste ore sono completamente infondate».

Una crepa nella maschera di sicumera che lo ha reso protagonista di episodi indimenticabili. Come quando, davanti agli allibiti giudici del tribunale dei ministri di Catania che chiedevano di mandare a giudizio per il caso Gregoretti Matteo Salvini (di cui in quel momento era il capo di gabinetto) disse: «Il Ministero dell’Interno non ha nessuna funzione di autorizzare gli sbarchi».

In quelle parole che negavano ogni evidenza c’è tutto Matteo Piantedosi: il tecnico preparatissimo, l’uomo furbo e cinico quanto basta che ha partorito l’idea di sequestrare centinaia di migranti su navi militari italiane in porti italiani, ma anche quello che oggi, all’angolo, difeso solo da Matteo Salvini, è finito sulla graticola come ministro, ambizioso ma assai meno accorto, frettoloso e fumantino tanto da non riuscire a tenere a freno la lingua e imbarazzare il suo governo.

