QUANTO È FICO IL CAPODANNO A CASA DI VALENTINA – L’EX MOGLIE DI CONTE, VALENTINA FICO, HA CELEBRATO LA NOTTE DI SAN SILVESTRO CON UNA TOMBOLATA INSIEME AGLI AMICI, NONCURANTE DEL DECRETO NATALE FIRMATO DALL’EX MARITO – LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE PREVEDEVANO DI NON RICEVERE A CASA PIÙ DI DUE PERSONE NON CONVIVENTI, INVECE NELLE FOTO SU FACEBOOK PUBBLICATE DALLA PROSPEROSA AVVOCATA DELLO STATO SI VEDE UNA COMITIVA ASSORTITA DI PERSONE ASSEMBRAMENTI E SENZA MASCHERINA

festa di capodanno a casa di valentina fico 5

Da "Libero quotidiano"

Festona di Capodanno a casa di Valentina Fico. Chi è? L' ex moglie di Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio. Che, noncurante del Decreto Natale firmato dall' ex marito, ha celebrato in casa le feste con un tot di amici.

In numero superiore alle disposizioni governative, che prevedevano la raccomandazione di non ricevere in casa più di due persone adulte non conviventi.

Invece, nelle foto caricate su Facebook dalla signora Fico, si vede una comitiva assortita di persone assembrate e senza mascherina.

festa di capodanno a casa di valentina fico 8

In un altro scatto c' è anche la classica tombolata natalizia. Valentina, bellissima e giunonica, è un avvocato come l' ex marito. Separati ma in ottimi rapporti. Tanto che lei spesso pubblica post in sostegno del capo del governo e contro i suoi più acerrimi avversari. Tipo Matteo Renzi.

festa di capodanno a casa di valentina fico 9 festa di capodanno a casa di valentina fico 10 festa di capodanno a casa di valentina fico 11 VALENTINA FICO CONTE VALENTINA FICO valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 1 valentina fico, ex moglie di giuseppe conte valentina fico conte valentina fico i post di valentina fico su giuseppe conte valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 3 i post di valentina fico su giuseppe conte 4 valentina fico, ex moglie di giuseppe conte 2 i post di valentina fico su giuseppe conte 1 l'ex moglie di Conte, valentina fico l'ex moglie di Conte, valentina fico l'ex moglie di Conte, valentina fico Conte e Olivia Palladino e l'ex valentina fico valentina fico 5 valentina fico 3 valentina fico 1 valentina fico 2 valentina fico avvocatura dello stato valentina fico 4 giuseppe conte con l ex moglie valentina fico a capodanno i post di valentina fico su giuseppe conte 2 i post di valentina fico su giuseppe conte 3 valentina fico festeggia il capodanno festa di capodanno a casa di valentina fico 2 festa di capodanno a casa di valentina fico 7 VALENTINA FICO festa di capodanno a casa di valentina fico 4 festa di capodanno a casa di valentina fico 3 festa di capodanno a casa di valentina fico 6 festa di capodanno a casa di valentina fico 1 festa di capodanno a casa di valentina fico