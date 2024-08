2 ago 2024 17:27

QUANTO POTRA' ANCORA DURARE IL GOVERNO DUCIONI? - BIAGIO MAZZOTTA È STATO COSTRETTO A ''DIMETTERSI'' DA RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO PER OCCUPARE LA PRESIDENZA DI FINCANTIERI MA NON SI E' DIMESSO DAL MEF: SI È PRESO L’ASPETTATIVA! - SE LA MELONA ANDASSE A SBATTERE, MAZZOTTA AVRÀ PRONTO UN PARACADUTE PER TORNARE A VIA XX SETTEMBRE – CON L’ARRIVO DELLA SUA SOSTITUTA, DARIA PERROTTA, PER LA PRIMA VOLTA ARRIVA UNA DONNA, UNDER 50, “ESTERNA” AL MEF MA CARA AL MINISTRO GIORGETTI...