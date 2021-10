E QUESTA CHE MATRICE SARÀ, GOLIARDICA? - A BERGAMO IL PRESIDE DELL’ISTITUTO AERONAUTICO ANTONIO LOCATELLI, GIUSEPPE DI GIMINIANI, VIENE RIPRESO MENTRE GLI ALUNNI GLI URLANO "DUCE, DUCE" BATTENDO LE MANI, E A UN CERTO PUNTO LUI, EX CONSIGLIERE COMUNALE DI FORZA ITALIA, SEMBRA FARE UN SALUTO ROMANO - "NON È FASCISMO, QUERELO TUTTI. ERA IL MIO COMPLETANNO, MI CHIAMAVANO COSÌ PERCHÉ SONO IL LORO CONDOTTIERO, CHE IN LATINO SI DICE APPUNTO DUX" - VIDEO

Il preside si affaccia sul cortile dall’ingresso della scuola, sorridente. E un gruppo di studenti parte con un coro ritmico che ricorda tanto, guarda caso, quelli delle adunate oceaniche di fronte a Palazzo Venezia, a Roma. «Duce, duce, duce...» ripetuto ossessivamente, battendo le mani.

Nel video in questione, però, non siamo a Roma nel Ventennio ma nel cortile dell’Istituto Aeronautico Antonio Locatelli lo scorso lunedì, 25 ottobre, compleanno del preside Giuseppe Di Giminiani, da anni dirigente della scuola, già consigliere comunale a Bergamo per Forza Italia, nel 2017 condannato a 4 mesi per abuso dei mezzi di correzione: tre studenti erano stati cosparsi di Coca Cola e schiuma da barba e uno era stato costretto ad appendersi un cartello al collo: «Sono un succhia c...».

Altra storia, gli studenti ora gli urlano «Duce...». Ma qualcuno, in mezzo a loro, filma tutto, il dirigente sembra anche rispondere ai suoi studenti con un Saluto romano. Alza il braccio, l’immagine non è così nitida, ma il gesto sembra eloquente.

Il video finisce al sito Wired.it, provocando una certa indignazione. Fino a uno striscione della rete Bergamo Antifascista, fuori dalla scuola: «La storia vi ha condannati. Scuola e preside fascista, vi abbiamo sgamati».

Ma cos’è, una rievocazione storica? Uno stupido scherzo? O chiara apologia del fascismo? Domande per il preside stesso.

«Ma si tratta di ragazzi che scherzano, volevano farmi gli auguri di compleanno. E hanno usato quella parola per dire “condottiero”».

Scusi ma per fare gli auguri di compleanno adesso gli studenti usano chiamare “condottiero” il preside? Da quando?

«Ma sì, è come dire “capo” dai, non riesco proprio a capire tutta questa polemica, è un modo per scherzare e giocare. Anzi, io su questa polemica querelo tutti».

Abbia pazienza, lei per scherzo e per gioco lascia inneggiare al «Duce, Duce...» nel cortile della scuola, di fronte ai suoi occhi?

«Ripeto, è uno scherzo. Questa scuola è composta da persone di sinistra, di destra, centro, io sono stato eletto in Forza Italia in Comune a Bergamo in passato, ma questo non significa nulla. Fascismo? Ma per carità, accusarmi di certe cose è proprio da querela».

Accusarla, c’è un video in cui gli studenti le gridano «Duce...», si fa cronaca, non pensa?

«Ma insomma, chiamatela cronaca. C’erano almeno 500 ragazzi in cortile a farmi gli auguri e qualcuno di loro ha iniziato a salutarmi in quel modo, per gioco. Tra l’altro io a un certo punto dico anche “ragazzi...” per invitarli a smettere. Nessun Saluto romano. Basta polemiche, io lavoro all’Aeronautico da 40 anni e non è mai successo nulla del genere. Questi studenti amano il loro condottiero e basta».

Ancora? E lei ama farsi definire condottiero dagli studenti?

«Ma io sono uno di loro, hanno bisogno di una persona che gli stia vicino, che li guidi. Io so solo che la parola Duce nasce dal latino Dux, che appunto significa condottiero».

Letterale, ma la stessa parola è stata piuttosto di moda in un certo periodo storico, per Mussolini in particolare.

«Il preside tutto sommato è un capo, deve esserlo. Ma l’associazione al Fascismo e all’apologia è davvero una cosa assurda. Anche perché qui, ripeto, ci sono insegnanti di estrema sinistra, roba da Lotta Continua. E non ci sono problemi. Era solo il mio compleanno».

