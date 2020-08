SERGIO BATTELLI SUL SITO DELLA CAMERA

1 – PARLAMENTO, BATTELLI: AL LAVORO, CON RINNOVATO IMPEGNO, PER SFIDE EUROPEE

(LaPresse) - "La riconferma a presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera è per me un grande onore e vorrei ringraziare tutte le forze di maggioranza e opposizione per la fiducia e la stima riposta nei miei confronti.

È grazie a loro se, in questi primi due anni, abbiamo compiuto un lavoro davvero straordinario culminato, peraltro, con un'attività conoscitiva senza precedenti che la nostra Commissione ha fortemente voluto intraprendere all'indomani della crisi generata dal Covid-19.

Abbiamo così dato spazio e rilievo a esperti chiamati a dare risposta e valutazioni su tutti gli strumenti che il nostro Paese deve mettere in campo per superare questa difficile fase e affrontare le sfide del futuro in concomitanza con il più ampio piano europeo legato al Recovery Fund".

Lo scrive, in una nota, il deputato M5S Sergio Battelli, riconfermato alla guida della XIV Commissione di Montecitorio.

"Proseguiremo con forza, determinazione e rinnovato impegno il lavoro svolto fin qui. L'Europa e gli Stati membri hanno davanti a loro una sfida epocale: dalle decisioni prese nei prossimi giorni e mesi dipenderà il futuro delle generazioni a venire e dell'Unione stessa che dovrà ripensarsi completamente elaborando strategie di lungo periodo in grado di assicurare solidità, forza e competitività al progetto europeo nel segno di una rinnovata solidarietà e vera unione.

Sono certo, allora che la nostra Commissione, sarà in grado di fornire il suo contributo prezioso supportando il Parlamento nella definizione delle priorità programmatiche dell'azione italiana a livello europeo" conclude Battelli.

2 – IL TESORIERE DEI 5 STELLE HA LA TERZA MEDIA - A GESTIRE I 13 MILIONI DI EURO L’ANNO DEL GRUPPO M5S ALLA CAMERA CI SARÀ SERGIO BATTELLI, 36 ANNI - ESPERIENZE PROFESSIONALI? 10 ANNI DA COMMESSO IN UN NEGOZIO DI ANIMALI E CHITARRISTA DI UNA BAND ROCK LIGURE – (DAGOSPIA DEL 30 MARZO 2018)

3 - IL TESORIERE DEL M5S SPIEGA PERCHÉ HA SOLO LA TERZA MEDIA: ''È COLPA DELLA MALASANITÀ: QUANDO ERO IN TERZA SUPERIORE ITIS CI VOLLERO DUE ANNI PER DIAGNOSTICARE IL MIO PROBLEMA'' - SERGIO BATTELLI IN UN POST SU FACEBOOK: ''QUELLA MATTINA PIOVEVA, ERO CON MIA MADRE IN UN PICCOLO AMBULATORIO E MI DISSERO...'' (DAGOSPIA DEL 31 MARZO 2018)

4 – BATTELLI IN ARIA LE MANI! CHI E’, CHI NON E’, CHI SI CREDE DI ESSERE IL TESORIERE ROCKER DEL M5S: IL SUO DISCO (“SENZA TROPPE PRETESE E CON QUALCHE STONATURA DI TROPPO”), FALL IN LOVE, E’ GIA’ STRACULT

