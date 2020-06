QUI RADIO COLLE – TUTTI I DUBBI DEL QUIRINALE: IL GOVERNO NON HA ANCORA UN VERO PIANO PER LA RIPARTENZA DEL PAESE - LA RIPRESA NON SI VEDE NEANCHE CON IL BINOCOLO E IL PIANO DI INVESTIMENTI CHIESTO DALLA UE NON È STATO NEMMENO ABBOZZATO – MATTARELLA E’ PREOCCUPATO ANCHE DELL’OPPOSIZIONE CHE CONTINUA A MANDARE "VAFFA" DALLA PIAZZA...

conte mattarella

Marco Antonellis per Italia Oggi

In occasione della festa della Repubblica, il Capo dello Stato Sergio Mattarella è stato fin troppo chiaro: è arrivato il tempo dell' impegno, non delle polemiche: «Questo è il tempo dell' impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte». «Tutti siamo chiamati a lavorare per il nostro Paese, facendo appieno il nostro dovere, ognuno per la sua parte», ha detto il Capo dello Stato che sa molto bene quali sono i problemi reali della nazione e proprio per questo fa la sua istituzionalissima «discesa in campo» in occasione della festa della repubblica per tracciare la rotta alla politica.

conte mattarella

Due sono le preoccupazioni più sentite da parte del Capo dello Stato e chi ha avuto modo di interloquirci in queste ultime ore non ne fa mistero. Ce n' è sia per la maggioranza che per l' opposizione.

Cominciamo da quest' ultima: al Colle ci si chiede se sia proprio necessario, in una fase in cui l' Italia versa ancora nel limbo di un' emergenza Covid non ancora terminata e di una ripresa economica ancora lontana, tornare nelle piazze e cavalcare la protesta. E questo non vale solo per il centrodestra ma anche per i gilet arancioni: «In una fase così complicata per la storia della Repubblica servirebbe maggiore assennatezza e rispetto» è questo il tenore dei ragionamenti che si fanno al Colle. Insomma, si sperava in un centrodestra finalmente responsabile ed istituzionalizzato e invece c' è sempre la solita rincorsa a cavalcare la protesta.

gilet arancioni in piazza del popolo

Ma ce n' è anche per il governo: continua a destare perplessità e preoccupazione il fatto che dopo tutti questi mesi dall' inizio dell' emergenza non si sia ancora stato approntato un vero progetto per il rilancio del paese. Un ritardo ancor più grave se si considera che gli aiuti dell' Europa verranno erogati solo sulla base di piani ben precisi e dettagliati.

E proprio per questo il Capo dello Stato ha invitato tutti, e c' è da giurarci che continuerà a farlo, all' unità per il bene del paese. Una cosa che le forze politiche, sia di destra che di sinistra finora non hanno mostrato di voler recepire.

salvini

Perché, se da un lato è sbagliato, ragionano al Colle, continuare a cavalcare le paure degli italiani scendendo in piazza, dall' altro lato è parimenti errato non aver ancora trovato il bandolo della matassa per il rilancio del paese. Tanto più dopo quanto detto nei giorni dal Governatore di Bankitalia Visco. Al Quirinale sono seriamente preoccupati: è finito il lockdown ma la ripresa economica è ancora una chimera.

mattarella il generale pappalardo mattarella 2 giugno 2020 sergio mattarella altare della patria 3