30 giu 2022 12:38

QUI VIENE GIÙ TUTTO! – TRA DEPUTATI E SENATORI M5S CRESCE IL PRESSING SU CONTE PER USCIRE DAL GOVERNO E MANTENERE L’APPOGGIO ESTERNO. È SOLO UNA CASALINATA PER ALZARE LA TENSIONE, O FANNO SUL SERIO? – INTANTO “MARIOPIO” È SALITO AL COLLE DA MATTARELLA: UFFICIALMENTE PER FARE IL PUNTO DOPO IL G7 E IL VERTICE NATO, MA È DIFFICILE CREDERE CHE NON ABBIANO PARLATO ANCHE DELLO PSICODRAMMA A CINQUE STELLE…