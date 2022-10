QUINDI, CHI HA VOTATO PER LA RUSSA? – FACCIAMO I CONTI: IL PRESIDENTE DEL SENATO HA OTTENUTO 116 VOTI. SOMMANDO I SENATORI DI FRATELLI D’ITALIA E LEGA CON BERLUSCONI E CASELLATI, CHE HANNO VOTATO, SI ARRIVA A 99. A LORO VA AGGIUNTO MARIO BORGHESE DEL MAIE, CHE HA “CONFESSATO”. E SIAMO A 100: MANCANO ALL’APPELLO 16 VOTI. SUPPONENDO CHE ABBIANO VOTATO ANCHE I TRE SENATORI A VITA CHE SONO ENTRATI NEL “CATAFALCO”, NE VANNO TROVATI ALTRI 13, CHE GIOCO FORZA SONO DI IV, PD O M5S. RENZI E CALENDA HANNO 9 SENATORI, QUINDI, IN OGNI CASO, CI SONO ALMENO 4 TRA DEMOCRATICI E PENTASTELLATI CHE HANNO VOTATO PER ‘GNAZIO…

MEME SULL ELEZIONE DI IGNAZIO LA RUSSA A PRESIDENTE DEL SENATO

(ANSA) - Al Senato è caccia ai 16 franchi tiratori che, conti alla mano, hanno contribuito in maniera decisiva all'elezione alla prima seduta di Ignazio La Russa alla presidenza, nonostante l'assenza di 16 senatori d Forza Italia. La Russa ha ottenuto 116 voti in Aula, più di tutti i senatori eletti nel centrodestra (115). I voti in qualche modo certi al neopresidente sono, dunque, 99 e cioè quelli del centrodestra meno i 16 di Forza Italia che non hanno partecipato (il gruppo è di 18 componenti ma Berlusconi e Casellati hanno votato) ma un altro voto certo per La Russa è quello di Mario Borghese del Maie.

silvio berlusconi ignazio la russa

Da qui, (non computando tra l'altro i 4 voti che sono andati 2 a Calderoli e 2 alla Segre), si entra nel regno delle supposizioni. Le schede bianche sono state 66, ma i componenti dei tre gruppi di opposizione, che hanno detto che avrebbero votato scheda bianca sono in totale 78 (dal computo va tolta Ilaria Cucchi, assente in Aula a causa del Covid) e a questi vanno aggiunti i 4 del gruppo delle Autonomie che hanno detto di aver votato scheda bianca.

matteo renzi.

Mancano, dunque all'appello, 16 voti. Non è noto come abbiano votato i tre senatori a vita che sono entrati nel catafalco (Liliana Segre che presiedeva non ha votato) e cioè Mario Monti, Carlo Rubbia ed Elena Cattaneo. Quindi, si tratta di almeno 13 voti che, gioco forza devono essere venuti da Iv, Pd o M5s.

Tutti e tre i gruppi dicono di non aver votato per La Russa. La sola Iv conta su 9 senatori, quindi, in ogni caso, a questi ne vanno aggiunti almeno altri 4 da uno degli altri 2 gruppi. I parlamentari del Pd sono 38 (più 4 di Verdi e Sinistra Italiana) e quelli di M5s sono in totale 28. Ora è caccia ai franchi tiratori anche con la 'var' del passaggio sotto il catafalco. Pier Ferdinando Casini, ad esempio, posta sui social il video del suo voto, pochi secondi, un tempo quasi certamente non sufficiente a scrivere un nome sulla scheda.

SERGIO MATTARELLA IGNAZIO LA RUSSA matteo renzi silvio berlusconi matteo renzi liliana segre matteo renzi ignazio la russa liliana segre IGNAZIO LA RUSSA A MILANO NEL 1986 DURANTE UNA MANIFESTAZIONE CONTRO IL TRAFFICO A MILANO ignazio la russa liliana segre ignazio la russa vota per la presidenza del senato ignazio la russa