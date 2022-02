7 feb 2022 16:41

QUIRINALE DELLE MIE TRAME - SECONDO “IL FATTO”, NON SOLO DI MAIO, ANCHE SALVINI HA INCONTRATO IN UN APPARTAMENTO NEL CENTRO DI ROMA ELISABETTA BELLONI: “SARAI LA CANDIDATA DI TUTTI AL SETTIMO SCRUTINIO" - “LEI DÀ LA SUA DISPONIBILITÀ E POI SAREBBE STATO PROPRIO DRAGHI A TELEFONARLE PER CONGRATULARSI VISTO CHE L'ACCORDO SEMBRAVA FATTO” – ‘’NELLA NOTTE NON BASTERÀ L'ENDORSEMENT DI BEPPE GRILLO: VETI E CONTROVETI FANNO CADERE LA CANDIDATURA DI BELLONI’’