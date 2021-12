IL RE MANDRILLO E IL MERCANTE D’ARMI - MENTRE SI PARLA DI UN SUO PROBABILE RITORNO IN SPAGNA, UN ALTRO SCANDALO COINVOLGE JUAN CARLOS - IL RE EMERITO È STATO VISTO SPESSO AD ABU DHABI CON IL VECCHIO AMICO ABDUL RAHMAN EL ASSIR, UN ISPANO-LIBANESE RICERCATO IN MEZZA EUROPA PER FRODE FISCALE E CONDANNATO PER CORRUZIONE E VENDITA DI ARMI IN PAKISTAN - EL ASSIR STAREBBE SFRUTTANDO L’AMICIZIA CON JUAN CARLOS COME “SCUDO” PER I SUOI PROBLEMI GIUDIZIARI. PEDRO SÁNCHEZ, ATTUALE PREMIER SPAGNOLO, HA DETTO DI NON ESSERE STATO CONSULTATO SU UN POSSIBILE RITORNO DEL SOVRANO E...