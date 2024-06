"L'EUROPA È IN FIAMME CON LA DESTRA" - STEVE BANNON E ALTRE FIGURE DI PRIMO PIANO DELLA DESTRA AMERICANA ESULTANO PER I RISULTATI DELLE ELEZIONI EUROPEE: L'AVANZATA DELLA DESTRA IN GERMANIA, FRANCIA E BELGIO VIENE VISTA COME UN BUON AUSPICIO PER LA RIELEZIONE DI TRUMP "COME AVEVA FATTO LA BREXIT" NEL 2015 - L’ATTACCO DI TRUMP A TAYLOR SWIFT: “È MOLTO BELLA MA CHISSÀ SE È REALMENTE LIBERAL O SE LA SUA È SOLO UNA MESSINSCENA. MI STUPISCE CHE UNA CANTANTE COUNTRY POSSA AVERE SUCCESSO COME LIBERAL…”

BANNON E DESTRA USA FESTEGGIANO I RISULTATI DELLE ELEZIONI UE

bannon trump

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Steve Bannon e altre figure di primo piano della destra americana esultano per i risultati delle elezioni europee. "L'Europa è in fiamme con la destra", ha detto il controverso ex stratega di Donald Trump riferendosi all'avanzata della destra in Germania, Francia e Belgio. Bannon quindi ha messo in evidenza come l'esito delle urne "sta creando un presupposto per le elezioni" americane "come aveva fatto la Brexit" nel 2015, ovvero spianerà la strada alla vittoria di Trump.

Un'analisi condivisa da Vivek Ramaswamy, l'ex candidato alla Casa Bianca, e Matt Schlapp, il presidente di uno dei maggiori gruppi conservatori degli Stati Uniti. "Non sappiamo cosa accadrà con queste elezioni, ma sappiamo che i parti di centrodestra dovranno fare alleanze con questi nuovi partiti populisti", ha osservato Schlapp.

steve bannon

TRUMP, 'TAYLOR SWIFT BELLA MA HO DUBBI SUL SUO ESSERE LIBERAL'

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Taylor Swift è "molto bella" ma chissà se è "legittimamente liberale" o se la sua è "solo una messinscena". Lo ha detto Donald Trump, secondo il nuovo libro in uscita 'Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America through the Looking Glass", di Ramin Setoodeh. "Mi stupisce che una cantante country possa avere successo come liberal", ha messo in evidenza il tycoon.

TRUMP MEZZ'ORA AL COLLOQUIO PRE-SENTENZA, 'ERA GENTILE'

concerto di taylor swift a parigi 9

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Donald Trump ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste nel primo colloquio pre-condanna, una procedura standard nel sistema giudiziario americano, per il caso della porno star Stormy Daniels a New York. Trump si è mostrato "gentile" e "accomodante", hanno riferito alcune fonti a Cnn. Il colloquio è durato mezz'ora e il tycoon ha risposto a varie domande, da quelle relative alla famiglia a quelle sulla situazione finanziaria, passando a quella sulle motivazioni per cui meriterebbe una condanna lieve.

concerto di taylor swift a parigi 6 concerto di taylor swift a parigi 7