AI LIMITI DELLA DOCENZA – PER IL ''PROFESSORE ENRICO LETTA'' UN PRIMO SERIO IMPEGNO CI SAREBBE: FARLA FINITA CON I CURSUS HONORUM COSTRUITI FITTIZIAMENTE DAI BARONI UNIVERSITARI – A PARTE GIUSEPPE CONTE - DIVENTATO DA ZERO A DOCENTE IN QUATTRO ANNI E CHISSÀ PERCHÉ -, IN GENERE NE POSSONO SERVIRE, SE TUTTO VA BENE (SE NON SI È FIGLI DI…), UNA QUINDICINA-VENTINA - SE LETTA PARTECIPASSE ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, NON AVREBBE NESSUNA POSSIBILITÀ DI SUPERARE IL CONCORSO IN QUANTO…