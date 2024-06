"ALLE 4.45 VANNACCI MI HA RISPOSTO SCRIVENDOMI ‘SEI PATRIOTTICA’" (IL GENERALE ERA GIA’ ALLA “DECIMA” BIRRA?) – SYLVIE LUBAMBA, FAN NUMERO UNO DEL MILITARE ELETTO CON LA LEGA ALL’EUROCAMERA, RACCONTA: "GLI FACCIO UNA SORTA DI RASSEGNA STAMPA, GLI MANDO TUTTI I LINK E GLI ARTICOLI CHE ESCONO SU DI LUI. SIAMO IN COLLEGAMENTO CONTINUO, MI STA STUDIANDO. MI PIACEREBBE FAR PARTE DEL SUO STAFF" - LA PROFEZIA SUL FUTURO DEL GENERALE...

Da "Un Giorno da Pecora" - Rai Radio1

vannacci lubamba

Vannacci? “Secondo me tutti questi voti gli serviranno per formare un suo partito nel futuro prossimo, che magari potrebbe chiamarsi il comitato ‘il Mondo al Contrario’, ad esempio. Credo, ma è sempre un mio pensiero, che in un primo momento potrebbe militare nella Lega per poi fondare un partito. Secondo me èerò non ha nessuna ambizione di fare il segretario della Lega”.

La showgirl Sylvie Lubamba, fedelissima sostenitrice del generale Vannacci, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha ragionato sul possibile futuro del candidato più votato della Lega. Ma lei – hanno chiesto i conduttori Lauro e Cucciari – in che rapporti è col generale? “Siamo in collegamento continuo ma deve sciogliere le riserve su di me”. In che senso?

ROBERTO VANNACCI E LA DECIMA BIRRA

“Ormai ci conosciamo dal primo marzo, mi sta studiando, io ci sto mettendo il massimo impegno, sono sicuro che lui ne tiene conto. A me piacerebbe far parte del suo staff”. Vi sentite ogni tanto? “Io gli faccio una sorta di rassegna stampa, gli mando tutti i link e gli articoli che escono. Così ieri, alle 4.45 - ha concluso Lubamba a Un Giorno da Pecora - lui mi ha risposto scrivendomi ‘sei patriottica’”.

SYLVIE LUBAMBA vota alle elezioni europee 2024

roberto vannacci sylvie lubamba sylvie lubamba roberto vannacci sylvie lubamba roberto vannacci schermata 2024 05 19 alle 08.29.03 sylvie lubamba roberto vannacci 1