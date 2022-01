"ABBIAMO BISOGNO DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI" - ANCHE IL VICEPRESIDENTE M5S, MICHELE GUBITOSA, SI SCHIERA CONTRO SUPERMARIO AL COLLE: "È L'UOMO GIUSTO PER AFFRONTARE LE ATTUALI EMERGENZE, DALLA PANDEMIA ALLA RIPRESA ECONOMICA, FINO ALLE TAPPE DEL PNRR. È COMPLESSO CAMBIARE UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E INSIEME GARANTIRE LA STABILITÀ DEL GOVERNO. UNO NON VALE L'ALTRO" - CONTE E' IN TILT, I PEONES CINQUESTELE TEMONO PER LA POLTRONA, BEPPE GRILLO TACE E IL M5S, PRIMO GRUPPO PARLAMENTARE, NON RIESCE A ESPRIMERE UNA CANDIDATURA CREDIBILE…

Estratto dell'articolo di Federico Capurso per "la Stampa"

In principio c'era la volontà di Giuseppe Conte di portare una donna al Quirinale, poi alcuni senatori grillini hanno chiesto il bis di Mattarella, alla fine è arrivata una virata su Mario Draghi. Eppure per Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 stelle, «siamo sempre stati lineari. Abbiamo sempre detto che non è il momento di fare fughe in avanti sui nomi, si deve parlare di profili, mai posto veti su nessuno».

Avete detto che non avete preclusioni nei confronti di Draghi. Non è un nome il suo?

«Draghi rientra senz' altro tra le figure di alto profilo, solo che non sarebbe facile assicurare continuità di azione a un esecutivo senza di lui. Ha un'autorevolezza internazionale di cui abbiamo bisogno a palazzo Chigi. È l'uomo giusto per affrontare le attuali emergenze, dalla pandemia alla ripresa economica, fino alle decisive tappe del Pnrr. Quello che non serve in questo momento all'Italia è invece una campagna elettorale».

Se ci fosse un patto di maggioranza per trovare un suo successore a palazzo Chigi?

«È molto complesso cambiare un presidente del Consiglio e insieme garantire la stabilità dell'azione di governo. Uno non vale l'altro».

[…] Alcuni vostri senatori hanno chiesto un Mattarella bis. Danneggiano il Movimento? «Nessun danno. Se Mattarella avesse dato la sua disponibilità, sarebbe stata la nostra prima scelta, ma ha espresso più volte un diniego pubblico. Certo, tirarlo per la giacca in questa fase è una sgrammaticatura istituzionale da evitare».

Resta l'immagine di un Movimento spaccato. Come potete garantire dei voti in un patto per il Quirinale?

«Quando si tratta di fare delle scelte, troviamo sempre una compattezza. Sento parlare spesso di spaccature, ma è dialettica interna, come accade negli altri partiti. Anche nel Pd c'è chi ha chiesto un bis di Matarella». […]

2 - I CINQUESTELLE PROVANO A RICOMPATTARSI L'UNICO NOME PER ADESSO RESTA LA SEGRE

Estratto dell'articolo di Emilio Pucci per "il Messaggero"

Il Pd, durante le prime trattative sull'elezione del presidente della Repubblica, ha ipotizzato di puntare su Anna Finocchiaro come eventuale candidatura di bandiera alle prime votazioni, il Movimento 5 stelle ha espresso la preferenza per Liliana Segre per contrastare lo spauracchio Berlusconi. Ipotesi avanzata in una riunione tenutasi giorni fa tra il presidente pentastellato Conte, i vicepresidenti e i vertici. […]

Poi il gruppo M5s al Senato si è spostato sul Mattarella bis (scavalcando di fatto l'ex premier), una opzione (la prima in realtà) che era sul tavolo del segretario dem Letta e prefigurata da una parte consistente del partito del Nazareno. Tuttavia, il Capo dello Stato ha ribadito ancora una volta quali sono le sue intenzioni. Per questo motivo il nome della Segre è tornato in auge […]

E ora? A riportare un po' di ordine nel caos M5s dovrebbe essere l'assemblea congiunta convocata da Conte per il 13 gennaio. […] Conte frena, non vuole fughe in avanti nella partita sul Quirinale. Ribadisce che prima occorrerà trovare una convergenza in Parlamento e poi avanzare una candidatura. E in quell'appello a non andare in ordine sparso c'era tutta la sua irritazione per un Movimento che all'appuntamento più importante rischia di farsi trovare diviso.

Soprattutto se l'ex presidente del Consiglio dovesse riproporre il nome di Draghi (c'è stata una telefonata tra i due per evitare che M5s si ponesse di traverso al dl anti-Covid), una opzione che per i pentastellati equivale ad avallare la prospettiva del voto anticipato. Ma il malessere in M5s monta ogni giorno di più. «Siamo il gruppo più consistente e non riusciamo a dare la linea», il ragionamento. Qualcuno ha provato a coinvolgere Beppe Grillo ma il garante' mantiene un rigoroso silenzio.

La difficoltà del giurista pugliese nel compattare i suoi parlamentari (molti continuano a bussare alla porta di Di Maio) preoccupa il Pd. […] di fronte alla tela di chi vorrebbe Draghi al posto di Mattarella, l'agitazione nel Movimento aumenta. […] nel gelo nei confronti dell'ex numero uno della Bce sembra saldarsi il vecchio asse giallo-verde. […]

