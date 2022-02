"IN ARRIVO OTTO MILIARDI PER L'ENERGIA, SENZA SCOSTAMENTI DI BILANCIO" – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DA’ IL VIA LIBERA (ALL’UNANIMITA’) AI DL SU BOLLETTE E BONUS EDILIZI – DRAGHI: IL GOVERNO VUOLE EVITARE CHE IL CARO ENERGIA…” – LE NUOVE NORME SUL SUPERBONUS - I PROSSIMI SCOGLI PER IL GOVERNO SONO LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E IL DDL CONCORRENZA (BALNEARI), DA APPROVARE TRA MAGGIO E GIUGNO, RIFORME FONDAMENTALI PER OTTENERE LA SECONDA RATA DEL PNRR: DAGOREPORT

Draghi annuncia un impegno di spesa di 8 miliardi per il contenimento degli effetti dei rincari energetici e per il settore auto. Per il comparto «bollette» lo stanziamento è di 6 miliardi «senza ricorrere a nuovi scostamenti di bilancio» per effetto di «margini che derivano dagli ottimi risultati sul fronte». «Il governo — sottolinea Draghi — vuole aiutare i cittadini in questo momento di difficolta’ e vuole evitare che il caro dell’energia si trasformi in un minor potere di acquisto per le famiglie e competitività per le imprese».

«Migliora la situazione sanitaria»

Il premier inizia la conferenza stampa presentando i dati sull’andamento della pandemia e sottolineando che «la situazione sanitaria continua a migliorare». Buoni i riscontri sulla campagna vaccinale. Nel corso del Cdm, annuncia Draghi, è stato anche previsto un fondo di 15 milioni di euro per le famiglie dei sanitari deceduti durante l’emergenza pandemica.

Il via libera ai decreti

La seduta è appena terminata. Fonti del governo fanno sapere che sono stati approvati il cosiddetto decreto Bollette, ovvero le misure per contrastare gli aumenti delle forniture energetiche. E anche le nuove norme per l’applicazione del Superbonus per le ristrutturazioni edilizie.

Superbonus solo a chi applica i contratti di lavoro

Il Consiglio dei ministri è ancora in corso. Iniziano però a trapelare le prime notizie sui provvedimenti adottati. Il governo avrebbe ad esempio dato il via libera alla proposta del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore . «Una misura che garantisce formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri».

