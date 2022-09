26 set 2022 18:11

"CALENDA SI SCUSI CON EMMA BONINO" - IL VERDE BONELLI E' ROSSO DI LIVORE VERSO IL "BULLO DA SOLO" CALENDA: "DIVISIONI E PERSONALISMI TENGONO FUORI DAL PARLAMENTO UNA FIGURA IMPORTANTE COME BONINO. QUESTO GRAZIE A COMPORTAMENTI COME QUELLO DI PERSONE, COME CALENDA, CHE VOLEVANO RAGGIUNGERE LA DOPPIA CIFRA. IL 10% NON È ARRIVATO. SIAMO DI FRONTE ALL'IRRESPONSABILITÀ DI CHI PENSAVA DI CONQUISTARE IL MONDO..." - IL SILURO A LETTA: "SERVIVA L'ALLEANZA CON IL M5S"