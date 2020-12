13 dic 2020 11:40

"CHI E’ L’UNICO IN TUTTO L’IMPIANTO A NON INDOSSARE LA MASCHERINA? ALLONTANATEVI DA TRUMP!" – HA AVUTO IL COVID MA NON HA IMPARATO NULLA, "THE DONALD" ASSISTE SENZA PROTEZIONI A UNA PARTITA DI FOOTBALL ALLO STADIO DI WEST POINT - ESPLODE LA PROTESTA IN RETE – “SMETTI DI METTERE I NOSTRI GIOVANI MILITARI A RISCHIO. È UN COMPORTAMENTO ORRIBILE DA PARTE DI UN PRESIDENTE…”