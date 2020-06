CONTE, I CONTI NON TORNANO PIU’ - ALTRI TRE GRILLINI PRONTI ALL'ADDIO - A DI BATTISTA È STATO CHIESTO DI CANDIDARSI PER LE SUPPLETIVE MA L'EX DEPUTATO PRENDE TEMPO. RISPUNTA UN DDL SUL CONFLITTO DI INTERESSI, CON L'INCANDIDABILITÀ PER CHI GESTISCE I MEZZI DI INFORMAZIONE (TEMA MOLTO CARO A "DIBBA") – SONO 162 GLI ELETTI GRILLINI CHE IN TUTTO IL 2020 NON HANNO MESSO NEMMENO UN EURO NELLE CASSE DEL MOVIMENTO…