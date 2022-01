27 gen 2022 17:18

"CONFIDO CHE DOMANI SIA LA GIORNATA BUONA PER ELEGGERE IL NUOVO PRESIDENTE" - PER SALVINI IL QUINTO SCRUTINIO SARA' DECISIVO: "CONTO DI PORTARE SUI TAVOLI ALCUNI PROFILI CHE SPERO RACCOLGANO IL SÌ DI TUTTI. MI SI CHIEDONO PERSONALITÀ AL DI FUORI DELLA POLITICA, SENZA TESSERE IN TASCA, APPREZZATE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. IL MIO OBIETTIVO È TENERE UNITO IL CENTRODESTRA E TENERE UNITA LA MAGGIORANZA" - I NOMI IN BALLO? CASSESE O AMATO…