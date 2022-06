14 giu 2022 10:22

"CONTE NON E' L'UOMO GIUSTO PER IL MOVIMENTO” - L’EX SINDACO GRILLINO DI PARMA, PIZZAROTTI, AFFOSSA LA LEADESHIP SPOMPA DI PEPPINIELLO APPULO: “AVREBBE DOVUTO CREARE UN MOVIMENTO NUOVO: QUESTO NON LO PUÒ CAMBIARE DA DENTRO, NON NE HA L'AUTORITÀ. PER ORA CERCA L'IDENTITÀ SOLO SUI GIORNALI. MEGLIO DI MAIO: QUELLO DI OGGI È BEN DIVERSO DA QUELLO DI UNA VOLTA. CERTO, HA FATTO TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO. MA PROPRIO PER QUESTO, È UNO CHE PUÒ CAMBIARE IL MOVIMENTO. IL PROBLEMA È CHE IL M5S ORA NON ESPRIME VALORI NÉ OBIETTIVI..."