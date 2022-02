"O COSÌ O ME NE VADO" (MA DOVE?) - NELL'INCONTRO CON GRILLO, PEPPINIELLO APPULO AVREBBE CHIESTO LA CONFERMA DEL SUO RUOLO OPPURE BASTA, "ME NE VADO E FACCIO UN ALTRO PARTITO DACCAPO" (CON QUALI VOTI NON SI SA) - LA PAURA DELL'ADDIO AVREBBE SBLOCCATO LA TRATTATIVA, ANCHE GRAZIE ALLA MEDIAZIONE PREVENTIVA DI FICO…

beppe grillo giuseppe conte

Giuseppe Conte ieri sera era tesissimo, preoccupato, anche un po' intimorito dopo la serie precedente di incontri che aveva avuto Beppe Grillo nel pomeriggio, da Luigi Di Maio a Virginia Raggi, passando per i capigruppo Davide Crippa e Mariolina Castellone. "Come me lo ritrovo stasera?", si era domandato.

Ma al faccia a faccia col fondatore il presidente dei 5 Stelle c'era arrivato anche con una certa determinazione. Tanto che il giorno prima aveva avvertito lo stesso Grillo: "Non voglio persone terze oltre a me, te e gli avvocati".

Basta cabine di regia, basta intermediari, basta mediatori, o la va o la spacca. Com'è andata? "Così bene non me l'aspettavo", ha ammesso l'ex presidente del Consiglio con i suoi.

Qual è (stato) il segreto? I vicinissimi a Conte giurano che sul tavolo non è stata posta alcuna minaccia, ovvero: o si segue una strategia di piena conferma del mio ruolo oppure basta, me ne vado e faccio un altro partito daccapo.

Non erano in pochi, in realtà, a premere per questa strada e forse per strategia o forse per convinzione non temevano di andarlo a dire in giro. Un azzardo per alcuni versi ma anche una semplificazione per molti altri: niente più beghe giuridiche, nemici e contropoteri interni, simboli e simbologie (forse) in disuso, un marchio - le 5 Stelle - che ha smesso di essere trainante e anzi forse il contrario.

