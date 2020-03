11 mar 2020 08:05

"DIRIGO L'EUROPARLAMENTO DA CASA", SASSOLI SI METTE IN QUARANTENA PER SICUREZZA - IL PRESIDENTE HA SPIEGATO CHE NEGLI ULTIMI GIORNI È STATO IN ITALIA E QUINDI, PER PRECAUZIONE, RISPETTERA’ I 14 GIORNI DI ISOLAMENTO DOMICILIARE INDICATI DAI PROTOCOLLI. LA SEDUTA PLENARIA VA AVANTI, MA È STATA ACCORCIATA. E GLI EUROPARLAMENTARI IN AULA LASCIANO IL POSTO ACCANTO VUOTO