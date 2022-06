15 giu 2022 11:50

"GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI? FAREMO DI TUTTO PERCHÉ NON ACCADA" - ENRICO LETTA, CHE FINO A IERI HA DIALOGATO CON LA “DUCETTA” IN CHIAVE ANTI-SALVINI, FA DIETROFRONT DOPO IL COMIZIO DELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA IN SPAGNA (“NO ALLA LOBBY LGBT! NO VIOLENZA ISLAMISTA! NO ALL'IMMIGRAZIONE! NO ALLA GRANDE FINANZA INTERNAZIONALE”): “DI QUEL CHE HA DETTO PENSO TUTTO IL MALE POSSIBILE”