IL "GREENWASHING" DI NARDELLA - DOPO AVER (GIUSTAMENTE) PLACCATO E RIMBROTTATO I VANDALI GRETINI, FA UN PASSO INDIETRO: “HO AGITO D’ISTINTO. NON AVREI DOVUTO RIVOLGERMI IN QUEL MODO AL RAGAZZO”. IL MOTIVO È FACILE: L’ALA RIFORMISTA DEL PD, ORMAI MINORANZA, DEVE “COPRIRE” IL LATO VERDE E PRO-DECRESCITA VARATO DALLA SCHLEIN E I SUOI SINISTR-ELLY…

Estratto dell’articolo di Marcello Mancini per “La Verità”

DARIO NARDELLA MEME

[…] I contraccolpi dell’effetto Schlein sul Pd toscano si stanno trasformando in un terremoto.

L’uscita dell’assessore all’urbanistica, Cecilia Del Re, che con un improvviso annuncio ha cercato di rimettere in discussione il passaggio della tramvia (totem della sinistra ambientalista) da piazza del Duomo, e forse di ammiccare alla svolta filo green, ha fatto infuriare il sindaco, Dario Nardella, che l’ha licenziata in tronco.

Nardella il prossimo anno dovrà lasciare per un incerto futuro, e sui progetti già consolidati non vuol rischiare di buttare all’aria i risultati della sua gestione. L’ombra verde è una minaccia, che va a toccare un nervo scoperto: così quando venerdì il commando ambientalista Ultima generazione si è lanciato all’assalto di Palazzo Vecchio con la vernice, il sindaco non si è fatto cogliere impreparato.

DARIO NARDELLA CECILIA DEL RE

Ha disarmato gli attivisti verdi e si è messo a pulire, con un cedimento alla propaganda mediatica che ha fatto discutere. Troppo a favore di telecamere per non dare adito a insinuazioni.

[…] Peccato che nel giro di 24 ore il piè si sia riallineato. Nardella si è pentito e ha quasi chiesto scusa della sua reazione («Ho agito d’istinto. Non avrei dovuto rivolgermi in quel modo al ragazzo»), praticamente si è adeguato al fronte del «bisogna capirli»; e si è tuffato nel mare delle banalità: «È ora di dare concretezza alla difesa dell’ambiente». Che è poi la linea del «suo» Pd.

CARICATURA DI ELLY SCHLEIN DISEGNATA DA FRANCESCO FEDERIGHI PER IL FATTO QUOTIDIANO

L’assessore all’ambiente, Andrea Giorgio, per esempio, schierato con la Schlein alle primarie, ha ammesso subito che «quei ragazzi hanno sbagliato, ma le loro ansie sono le nostre». Altri della sinistra hanno invitato il sindaco ad ascoltarli, «perché pongono questioni importanti». Nardella ha aspettato un giorno e si è accodato pure lui. «Ieri abbiamo bloccato la protesta ma non il desiderio di proteggere il pianeta». Viene alla mente il celebre pensatore di Indietro tutta: «C’aggia fà pe’ campa’». […]

Sarà il leit motiv dei prossimi mesi, con Nardella accerchiato, e impegnato a difendersi in qualche modo, e il nuovo Pd a rivendicare gli spazi strategici che fino a oggi sono rimasti blindati in un recinto. Come le decisioni sul candidato per Palazzo Vecchio e naturalmente sulla ricandidatura di Eugenio Giani in Regione nel 2025.

meme su dario nardella che blocca un gretino a palazzo vecchio 3

Ma non è il destino personale a interessare la comunità (e presumibilmente gli elettori), quanto le ricadute sulle scelte fatte: il rischio è di dover ridiscutere molto di quanto è stato fin qui stabilito, per via di quell’ondata verde che si porta dietro l’effetto Schlein. […]

Il potenziamento dell’aeroporto di Peretola, per esempio, frutto di un accordo fra Renzi e l’ex governatore Rossi, poi confermato dai successori Giani e Nardella. Il nuovo segretario toscano del Pd, Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio, ora anche deputato, si è sempre schierato contro la crescita dello scalo fiorentino: da qui in avanti avrà un ruolo e una voce forte in capitolo. […]

