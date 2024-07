"HO FATTO UN CASINO, HO COMMESSO UN ERRORE" - E’ L’AMMISSIONE DI BIDEN PARLANDO DEL DUELLO TV CON TRUMP IN UNA NUOVA INTERVISTA AL “THE EANGRAM SHOW” - EPPURE LA CASA BIANCA PRECISA: “IL PRESIDENTE E’ LUCIDO COME NON MAI. L’ULTIMO ESAME MEDICO E’ STATO EFFETTUATO A FEBBRAIO E NON CI SONO DISTURBI NEUROLOGICI” - I GOVERNATORI DEMOCRATICI SI STRINGONO INTORNO A BIDEN: "SIAMO TUTTI DALLA SUA PARTE E VOGLIAMO VINCERE A NOVEMBRE" - INTANTO UN SECONDO DEPUTATO DEM CHIEDE A BIDEN DI RITIRARSI E LO STESSO FA IL CO-FONDATORE DI NETFLIX, REED HASTINGS, GRAN FINANZIATORE DEI DEMOCRATICI: “SI RITIRI PER LA DEMOCRAZIA” - SONDAGGIO DEL “WALL STREET JOURNAL”: TRUMP AVANTI DI 6 PUNTI, HA IL 48% CONTRO IL 42% DI BIDEN...

BIDEN, 'AL DUELLO TV HO FATTO UN CASINO'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - "Ho fatto un casino, ho commesso un errore". Lo ha detto Joe Biden parlando del duello tv con Donald Trump in una nuova intervista alla radio al 'The Eangram show', registrata oggi.

BIDEN, 'È VERGOGNOSO CHE TRUMP PARLI DI LAVORI PER I NERI'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - "E' una vergogna che Trump parli di 'lavori per i neri', intendendo impieghi sminuenti". Lo ha detto Joe Biden parlando del duello tv con Donald Trump in una nuova intervista alla radio al 'The Eangram show', registrata oggi e che sarà trasmessa domani mattina tra le 8:00 e le 10:00 ora locale (le 14:00-16:00 di oggi in Italia).

GOVERNATORI DEM, 'SIAMO TUTTI CON BIDEN PER VINCERE'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - "Tutti i governatori democratici sono dalla parte di Joe Biden e tutti noi vogliamo vincere a novembre". Lo ha detto il governatore del Minnesota, Tim Waltz, dopo l'incontro con il presidente e i suoi circa 30 colleghi alla Casa Bianca. "E' stato un dialogo schietto e franco", ha affermato Awltz. "Il presidente ci ha assicurato che è in corsa per vincere", ha aggiunto la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul.

In rappresentanza di tutti i loro colleghi la governatrice di New York Kathy Hochul, quello del Minnesora, Tim Waltz, e quello del Maryland, Wes Moore, hanno sottolineato i rischi di una seconda presidenza di Donald Trump e hanno sottolineato che il presidente "è qui per vincere e noi gli abbiamo promesso il nostro sostegno". Alla domanda dei reporter se considerassero Biden "idoneo" alla carica Walz ha risposto con un secco "sì".

TRUMP AVANTI DI 6 PUNTI, PER 80% ELETTORI BIDEN È TROPPO ANZIANO

(ANSA) - NEW YORK, 03 LUG - Il vantaggio di Donald Trump su Joe Biden cresce dopo il dibattito. Secondo un sondaggio del Wall Street Journal, l'ex presidente ha il 48% delle preferenze e Biden il 42%, il divario più ampio dal 2021. Fra i democratici il 76% ritiene il presidente troppo anziano per correre, e due terzi lo sostituirebbero con un altro candidato democratico.

SECONDO DEPUTATO DEM CHIEDE A BIDEN DI RITIRARSI

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - ll deputato Raul Grijalva, dell'Arizona, è diventato il secondo democratico alla Camera a chiedere al presidente Joe Biden di ritirarsi. Lo riporta il New York Times. "Se sarà lui il candidato, lo sosterrò, ma penso che questa sia un'opportunità per guardare altrove", ha detto Grijalva in un'intervista aggiungendo che "ciò che deve fare è assumersi la responsabilità di tenere la Casa Bianca e parte di quella responsabilità è abbandonare la corsa".

BIDEN AD UNA CERIMONIA ALLA CASA BIANCA, IGNORA I GIORNALISTI

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - Joe Biden ha partecupato ad una breve cerimonia alla Casa Bianca per conferire una medaglia d'onore postuma a due soldati dell'esercito della Guerra Civile. Il presidente ha parlato brevemente, assistito dall'immancabile schermo, e poi ha lasciato la sala dell'evento senza rispondere alle domande urlate dai tanti reporter presenti.

CASA BIANCA, 'BIDEN È LUCIDO COME NON MAI'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - Joe Biden "è lucido come non mai". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre parlando della sua esperienza personale con il presidente. "E' forte e determinato", ha sottolineato la funzionaria spiegando di averlo visto oggi "sta benissimo, è di ottimo umore".

CASA BIANCA, ULTIMO ESAME MEDICO BIDEN EFFETTUATO A FEBBRAIO

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - Negli ultimi mesi Joe Biden "non ha sostenuto" nessun un esame medico. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa precisando che l'ultimo esame è stato effettuato a febbraio.

La performance al dibattito con Donald Trump è da attribuire alla stanchezza per i viaggi in Europa e a un'influenza, ha ribadito la funzionaria. Il medico di Biden, il dottor Kevin O'Connor, ha dichiarato in una nota successiva alla visita medica di febbraio che un esame neurologico "estremamente dettagliato" non ha trovato risultati coerenti con disturbi neurologici come ictus, sclerosi multipla o morbo di Parkinson. O'Connor ha anche affermato nel suo memo che la visita medica annuale non ha rivelato "nuove preoccupazioni" sulla salute del presidente.

EX PRESIDENTE PARTITO DEM, SE BIDEN SI RITIRA TOCCA A HARRIS

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - Donna Brazile, ex presidente ad interim del Comitato Nazionale Democratico, che ha un ruolo chiave nel medesimo comitato alla Convention Nazionale Democratica di quest'anno in agosto, ha detto che la persona che può subentrare immediatamente a Joe Biden, se decide di ritirarsi, è la sua vice Kamala Harris. "La gente può sognare un altro supereroe, ma c'è un iter e l'ultima volta che ho controllato si trattava del ticket Biden-Harris, lei è la numero due del ticket", ha detto Brazile, pur precisando che Biden rimane il candidato per il partito democratico e "non se ne andra' da nessuna parte".

CO-FONDATORE NETFLIX A BIDEN, 'SI RITIRI PER LA DEMOCRAZIA'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - Reed Hastings, co-fondatore di Netflix e uno dei maggiori donatori del partito democratico, ha chiesto a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa. Lo riporta il New York Times. "Il presidente deve farsi da parte per consentire a un forte leader democratico di battere Trump e mantenere gli Stati Uniti sicuri e prosperi", ha scritto in una email al giornale. Hastings e sua moglie, Patty Quillin, hanno donato oltre 20 milioni di dollari per sostenere i dem negli ultimi anni, di cui 1,5 milioni per sostenere Biden durante la corsa presidenziale del 2020 e 100.000 dollari la scorsa estate.