(ANSA) - WASHINGTON, 10 AGO - Da quando Kamala Harris è scesa in campo Donald Trump è "arrabbiato, sempre di cattivo umore e non sa come affrontare" la sua avversaria. Lo riferiscono fonti vicine al tycoon al New York Times.

L'ex presidente avrebbe persino chiamato Harris "bitch" (puttana) in privato, un insulto che tuttavia il portavoce della campagna Steve Cheung ha smentito. "Non è un termine che il presidente Trump ha usato per descrivere Kamala e non è un linguaggio che la campagna userebbe".

(ANSA) - WASHINGTON, 10 AGO - Kamala Harris è in vantaggio su Donald Trump di quattro punti percentuali in tre stati cruciali - Wisconsin, Pennsylvania e Michigan, secondo l'ultimo sondaggio del New York Times/Siena College. La maggior parte degli intervistati ritiene la vice presidente "più intelligente" e "caratterialmente più adatta" a guidare gli Stati Uniti del tycoon.

