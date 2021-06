SALVINI DI LOTTA PIÙ CHE DI GOVERNO - IL “CAPITONE” DISPERATO PER LA CADUTA NEI SONDAGGI DELLA LEGA, TORNA A DARE FUOCO ALLE POLVERI SUGLI SBARCHI E SULLA PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA. MA UNA GROSSA PARTE DEL CARROCCIO SI È STUFATA DEL TIRA E MOLLA: A PARTIRE DA ZAIA E GIORGETTI, DI CUI CIRCOLA IL NOME COME CANDIDATO ALLA REGIONE LOMBARDIA (PER BRUCIARLO O PER SPEDIRLO LONTANO DA ROMA?)