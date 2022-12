13 dic 2022 16:50

"I MAROCCHINI SCIMMIE URLATRICI? UNA PATACCATA, UNA BATTUTA DA BAR MA NON SONO RAZZISTA" - MARCO FIORI, IL CONSIGLIERE LEGHISTA NEL MIRINO DOPO GLI INSULTI AI TIFOSI MAGHREBINI IN FESTA, ANNUNCIA CHE LASCERA’ LA POLITICA – “NON SONO AI LIVELLI DI CALDEROLI CHE DISSE "ORANGO" A QUELLA LÀ...(ERA LA MINISTRA KYENGE, NDR). AVESSI DETTO GORILLA, TUTTO SCURO E NERO. SCIMMIA È FEMMINILE… MI VOGLIONO CROCIFIGGERE? PERCHÉ NON SI INDIGNANO PER LE CITTÀ DISTRUTTE DAI TIFOSI? È TUTTO SPROPORZIONATO”